scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हम भी तुम्हारे दादा हैं...', पैतृक गांव में बच्चे को दुलारते दिखे CM योगी- VIDEO

उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सामने आया है. यह वीडियो उनके पैतृक गांव का है. जिसमें वह एक बच्चे को दुलार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारे दादा हैं.

Advertisement
X
बच्चे को चॉकलेट खिलाते CM योगी. (Photo: Screengrab)
बच्चे को चॉकलेट खिलाते CM योगी. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त उत्तराखंड के प्रवास पर हैं. शुक्रवार को वह अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे. जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया और इसके बाद शनिवार की सुबह गांव का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की. साथ ही बच्चों को दुलार भी किया. बच्चों को दुलार करते हुए उनका वीडियो भी सामने आया है. 

इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ एक बच्चे को चॉकलेट खिला रहे हैं. साथ ही उससे कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारे दादा हैं. योगी आदित्यनाथ और बच्चे का वीडियो बहुत ही प्यारा है.  वहीं गांव में भ्रमण के दौरान योगी ने लोगों को गांव में रहने और खेतीबाड़ी करने के लिए भी प्रेरित किया.

यह भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा फेरबदल, पांच सीनियर IPS अधिकारियों के तबादले, जानें किसे क्या मिला

सम्बंधित ख़बरें

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी.
हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले में धामी का बड़ा एक्शन, डीएम समेत 12 अधिकारी निलंबित
cm dhami
'आपका काम हुआ कि नहीं?', पुष्कर धामी ने लोगों को किया फोन, CM हेल्पलाइन का लिया फीडबैक
Uttarakhand's collapsed Silkyara tunnel
CM धामी ने रैट होल माइनर्स को किया सम्मानित, कहा- आपके बिना मुमकिन ना होता
india today state on the state conclave
उत्तराखंड का व‍िकास हो या अत‍िक्रमण को लेकर व‍िवाद, हर मुद्दे पर बोले सीएम पुष्कर धामी
Accident during paragliding competition in kapkot bageshwar uttarakhand
उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के दौरान हादसा

शुक्रवार को एक इंटर कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर भी मौजूद थे योगी

शुक्रवार को इंटर कॉलेज यमकेश्वर के नवनिर्मित दो मंजिला भवन के उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमकेश्वर पहुंचे. कार्यक्रम से पूर्व दोनों मुख्यमंत्रियों ने यमकेश्वर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की.

Advertisement

मुख्यमंत्रियों के यमकेश्वर आगमन पर कार्यक्रम स्थल पर जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा स्वागत किया गया. इसके पश्चात दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा इंटर कॉलेज यमकेश्वर के नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया गया. इंटर कॉलेज यमकेश्वर के परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भौतिक विकास जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह केवल तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है.

उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहें, बल्कि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक संजोने का भी कार्य करें. उन्होंने पौराणिक गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरुकुल पद्धति व्यक्ति को सशक्त, संस्कारवान एवं पारंगत बनाने का प्रभावी माध्यम थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें अध्ययन के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान पर भी विशेष बल दिया गया है. उत्तराखंड सरकार इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है. 

यह भी पढ़ें: वाराणसी में 9200 डुप्लीकेट वोटरों का आरोप, योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने SIR पर उठाए सवाल

CM धामी ने कही ये बात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुरक्षा, सुशासन और विकास के देश में प्रेरणास्रोत हैं. यह क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का विषय है कि उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना बचपन बिताया और प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की. आज देश के सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का जीवन सेवा, त्याग और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण की प्रेरक मिसाल है. उनके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को मजबूती मिली है और प्रदेश की छवि को नई पहचान बनाई है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है. शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि संस्कार, चेतना और नैतिक मूल्यों के विकास का सशक्त माध्यम है. सनातन संस्कृति में शिक्षा को जीवन निर्माण का आधार माना गया है. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में 28 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली एनसीआर मौसम
    करियर राशिफल
    Advertisement