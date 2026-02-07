'हम भी तुम्हारे दादा हैं...', पैतृक गांव में बच्चे को दुलारते दिखे CM योगी- VIDEO

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त उत्तराखंड के प्रवास पर हैं. शुक्रवार को वह अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे. जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया और इसके बाद शनिवार की सुबह गांव का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की. साथ ही बच्चों को दुलार भी किया. बच्चों को दुलार करते हुए उनका वीडियो भी सामने आया है.

इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ एक बच्चे को चॉकलेट खिला रहे हैं. साथ ही उससे कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारे दादा हैं. योगी आदित्यनाथ और बच्चे का वीडियो बहुत ही प्यारा है. वहीं गांव में भ्रमण के दौरान योगी ने लोगों को गांव में रहने और खेतीबाड़ी करने के लिए भी प्रेरित किया.

शुक्रवार को एक इंटर कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर भी मौजूद थे योगी

शुक्रवार को इंटर कॉलेज यमकेश्वर के नवनिर्मित दो मंजिला भवन के उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमकेश्वर पहुंचे. कार्यक्रम से पूर्व दोनों मुख्यमंत्रियों ने यमकेश्वर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की.

मुख्यमंत्रियों के यमकेश्वर आगमन पर कार्यक्रम स्थल पर जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा स्वागत किया गया. इसके पश्चात दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा इंटर कॉलेज यमकेश्वर के नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया गया. इंटर कॉलेज यमकेश्वर के परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भौतिक विकास जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह केवल तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है.

उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहें, बल्कि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक संजोने का भी कार्य करें. उन्होंने पौराणिक गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरुकुल पद्धति व्यक्ति को सशक्त, संस्कारवान एवं पारंगत बनाने का प्रभावी माध्यम थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें अध्ययन के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान पर भी विशेष बल दिया गया है. उत्तराखंड सरकार इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है.

CM धामी ने कही ये बात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुरक्षा, सुशासन और विकास के देश में प्रेरणास्रोत हैं. यह क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का विषय है कि उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना बचपन बिताया और प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की. आज देश के सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का जीवन सेवा, त्याग और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण की प्रेरक मिसाल है. उनके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को मजबूती मिली है और प्रदेश की छवि को नई पहचान बनाई है.

उन्होंने कहा कि विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है. शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि संस्कार, चेतना और नैतिक मूल्यों के विकास का सशक्त माध्यम है. सनातन संस्कृति में शिक्षा को जीवन निर्माण का आधार माना गया है. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में 28 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं.

