वाराणसी में 9200 डुप्लीकेट वोटरों का आरोप, योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने SIR पर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के बीच योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी उत्तरी विधानसभा में 9200 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटरों का आरोप लगाया है. उन्होंने 90 हजार मतदाताओं की आधार के अनुसार दोबारा जांच की मांग की है. मंत्री ने इसे वोट जिहाद बताया है. जिलाधिकारी ने जांच का भरोसा दिया है.

मंत्री रविंद्र जायसवाल (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. अब योगी सरकार के मंत्री और वाराणसी उत्तरी विधानसभा से बीजेपी विधायक रविंद्र जायसवाल ने अपने ही क्षेत्र में 9200 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटरों के होने का आरोप लगाया है.

मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में एक से ज्यादा जगह दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि खासकर कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अभी भी मायके के पते पर मतदाता सूची में मौजूद हैं.

9200 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटरों आरोप

मंत्री का दावा है कि उनके क्षेत्र में कुछ मतदाताओं के नाम दो जगह नहीं बल्कि चार से पांच जगह तक दर्ज हैं. उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि उनके क्षेत्र के करीब 90 हजार मतदाताओं की दोबारा आधार कार्ड के अनुसार जांच और वेरिफिकेशन कराई जानी चाहिए.

रविंद्र जायसवाल ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत भी दी है. मंत्री ने राहुल गांधी द्वारा पहले उठाए गए डुप्लीकेट वोटर के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हो रहा है और इसे उन्होंने वोट जिहाद करार दिया.

इस पूरे मामले पर वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि भाजपा विधायक रविंद्र जायसवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष की ओर से शिकायत मिली है. उन्होंने कहा कि शिकायत अलग-अलग बूथों से जुड़ी हुई है और इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी.

बीजेपी विधायक रविंद्र जायसवाल और जिला अध्यक्ष से शिकायत मिली

जिलाधिकारी ने कहा कि BLO सिर्फ अपने बूथ का ही परीक्षण कर सकता है, लेकिन जब डुप्लीकेट वोटरों की बात कई बूथों में फैली हो तो संपूर्ण परीक्षण के बाद ही पूरी स्थिति सामने आ पाएगी. अब इस शिकायत के बाद वाराणसी में मतदाता सूची की जांच और SIR प्रक्रिया को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं

