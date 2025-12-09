‘मैं भ्रष्ट अध्यक्ष के साथ नहीं’, कांग्रेस से सस्पेंड होने पर बरसीं नवजोत कौर... वॉरिंग और CM मान पर लगाया मिलीभगत का आरोप

पंजाब कांग्रेस ने सोमवार को नवजोत कौर सिद्धू को उनकी 'मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये' वाली टिप्पणी के बाद पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया. अपने सस्पेंशन पर प्रतिक्रिया देते हुए कौर ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग पर संगीन आरोप लगाए.

उन्होंने एक के बाद एक कई एक्स पोस्ट किए. उन्होंने कहा, “मैं एक असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदार, नैतिक रूप से बेईमान और भ्रष्ट अध्यक्ष के साथ खड़ा होने से इनकार करती हूं. मैं अपने सभी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी हूं जिन्हें उसकी नाकाबिलियत और गैर-जिम्मेदार व्यवहार से चोट पहुंची है. मैं उन्हें अध्यक्ष के तौर पर मानने से इनकार करती हूं. मुझे हैरानी है कि CM उन्हें क्यों बचा रहे हैं."

वारिंग पर लगाया पार्टी तोड़ने का आरोप

अपनी पोस्ट में, नवजोत कौर ने वारिंग पर कांग्रेस को टुकड़ों में बांटने और कई मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान से साठगांठ करने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा, "SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी, बस बॉडी केस और आपका 2500 एकड़ जमीन हड़पने का मामला, जिसे मैंने PMO, पंजाब के गवर्नर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भेजा है. CM भगवंत मान साफ करें कि आप उन्हें क्यों बचा रहे हैं?"

Raja Warring , what say??? You and your team was just bothered to destroy NAVJOT SIDHU who was your mentor and took a stand to make you Minister. And you just focused on fighting with Navjot’s supporters and belittled them. Answer this???? pic.twitter.com/HPt91Ozf0H — Dr Navjot Sidhu (@NavjotSidh42212) December 8, 2025

नवजोत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया

कौर ने आगे लिखा, "राजा वारिंग, वाहेगुरु जी ने अपनी कृपा से मुझे पंजाब को आपसे बचाने का आशीर्वाद दिया है. आपने पंजाब कांग्रेस को टुकड़ों में बांट दिया है और आप कई मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए CM के तलवे चाट रहे हैं और उनके इशारों पर नाच रहे हैं. राजा वारिंग, क्या कहते हो? आप और आपकी टीम सिर्फ नवजोत सिद्धू को बर्बाद करने में लगे थे, जो आपके मेंटर थे और आपको मंत्री बनाने के लिए स्टैंड लिया था. और आप सिर्फ नवजोत के समर्थकों से लड़ने और उन्हें नीचा दिखाने पर फोकस कर रहे थे. इसका जवाब दो."

Raja Warring, Waheguru ji has blessed me with HIS GRACE to protect Punjab from you. You have split the Punjab Congress into pieces and you are licking the feet of CM and dancing to his tunes to save yourself from your arrest in numerous cases. — Dr Navjot Sidhu (@NavjotSidh42212) December 8, 2025

नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कौर ने आगे लिखा, "राजा वारिंग, अगर आपको अपनी पार्टी से जरा भी प्यार होता, तो जिस दिन आपने बार-बार बेवकूफी भरे बेकार कमेंट्स किए और अपनी पार्टी को तरनतारन में अकेले हरवा दिया, उसी दिन आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, जहां बाजवा जी, चन्नी जी, सुखी रंधावा जी, MP औजला और कांग्रेस के ईमानदार कार्यकर्ता कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे थे."

'...तब डिसिप्लिनरी कमेटी कहां सो रही थी?'

उन्होंने पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि जब उनके पति नवजोत सिद्धू ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस नेताओं द्वारा खुलेआम बिक्रम सिंह मजीठिया का समर्थन करने पर पार्टी ने आंखें मूंद लीं. नवजोत कौर ने एक्स पोस्ट में लिखा, "जब नवजोत सिद्धू के चुनावों के दौरान कांग्रेस नेता खुलेआम मजीठिया का समर्थन कर रहे थे, तब डिसिप्लिनरी कमेटी कहां सो रही थी? जब कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता खुलेआम दूसरी पार्टियों का समर्थन करके हार जाते हैं, तो यह कमेटी क्यों सो जाती है और आप उन्हें जिलों का प्रेसिडेंट बना देते हैं?"

नवजोत कौर पर क्यों हुई कार्रवाई?

बता दें कि शनिवार शाम को पत्रकारों से बात करते हुए नवजोत कौर ने कहा था कि अगर कांग्रेस सिद्धू को पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करती है, तो उनके पति एक्टिव राजनीति में लौट आएंगे. राज्य में कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था, "हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं. लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सकें."

जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी ने उनसे पैसे मांगे, तो उन्होंने नकारात्मक में जवाब दिया, लेकिन जोड़ा, "जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वह CM बन जाता है."

उनके बयानों पर राजनीतिक विवाद शुरू होने के बाद नवजोत कौर ने दावा किया कि उनके सीधे कमेंट को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया. लेकिन सोमवार को कौर के इसी बयान के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें सस्पेंड करने का निर्देश जारी कर दिया.

बीजेपी ने ली चुटकी

इस बीच, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पर तंज कसते हुई चुटकी ली. उन्होंने कहा, "पंजाब में 'झाड़ू' के टूटने से पहले ही कांग्रेस टूट गई."

'झाड़ू' सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) का चुनाव चिन्ह है.

वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने X पर एक पोस्ट में कहा, "डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस पार्टी से तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. CM पद के लिए 500 करोड़ रुपये का नतीजा. सच बोलने के लिए फतवा जारी किया गया और सजा दी गई."

AAP नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस नेतृत्व को नवजोत कौर सिद्धू के आरोपों का जवाब देने की चुनौती दी. इससे पहले दिन में, कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने नवजोत कौर के दावे पर दुख जताया. पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री रंधावा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को किसी और से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से खतरा है. उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नवजोत कौर सिद्धू ने ऐसा बयान दिया है. नवजोत सिद्धू बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्हें मंत्री बनाया गया था."

