'जब तक केजरीवाल का हस्तक्षेप, पंजाब को...', मनजिंदर सिरसा ने किया स्पेशल पैकेज का विरोध

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिरसा शुक्रवार को चंडीगढ़ पहुंचे. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने चंडीगढ़ पहुंचे सिरसा ने सीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को लेकर चर्चा की. पीएम मोदी 2 फरवरी को पंजाब के दौरे पर रहेंगे.

और पढ़ें

पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिरसा ने पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्ठल के बयान को लेकर भी निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा ब्लास्ट और मारने की राजनीति करती आई है. कांग्रेस की अगुवाई में पंजाब बहुत पीछे हो गया है.

सिरसा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को भी घेरा. उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. लोगों को सड़कों पर सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं. सिरसा ने कहा कि जल्दी घरों में घुसकर भी लोगों की हत्याएं हो सकती हैं. सूबे की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: 'पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड आवेदन', मान सरकार ने बताया शिक्षा क्रांति का परिणाम

केजरीवाल को बताया लुटेरा

Advertisement

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार के कैबिनेट मंत्री सिरसा ने पंजाब को स्पेशल पैकेज की मांग पर कहा कि सूबे को केंद्र सरकार की तरफ से हर पैकेज मिलना चाहिए. उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लूटेरा बताते हुए यह भी कहा कि लेकिन जब तक पंजाब की सत्ता में केजरीवाल का हस्तक्षेप है, उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए.

यह भी पढ़ें: जालंधर में श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र बनाएगी पंजाब सरकार, 10 करोड़ से 9 एकड़ में होगा निर्माण

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि अगर पंजाब को स्पेशल पैकेज मिला, तो केजरीवाल को लूटने का मौका मिलेगा. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को पंजाब के दौरे पर रहेंगे. पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी तैयारियों में जुटी है. स्थानीय नेताओं का दावा है कि पीएम की रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

---- समाप्त ----