scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खेत जोत रहे लोगों पर बरसाईं गोलियां, एक की मौत... हिस्ट्रीशीटर ने पत्नी-बेटे के साथ मिलकर किया कांड

पंजाब के अमृतसर के गांव गाजीवाल में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. खेत में जुताई कर रहे लोगों पर हिस्ट्रीशीटर युद्धवीर उर्फ योद्धा ने पत्नी और 16 वर्षीय बेटे के साथ मिलकर फायरिंग कर दी. हमले में मनजीत सिंह की मौत हो गई, जबकि दविंदर घायल है. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर ग्लॉक समेत चार हथियार और 26 कारतूस बरामद किए हैं.

Advertisement
X
4 हथियार बरामद.(Photo: Screengrab)
4 हथियार बरामद.(Photo: Screengrab)

पंजाब के अमृतसर देहाती इलाके के गांव गाजीवाल में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया. यहां खेत जोत रहे लोगों पर एक हिस्ट्रीशीटर ने अपने परिवार के साथ मिलकर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया. पुलिस ने मुख्य आरोपी युद्धवीर उर्फ योद्धा, उसकी पत्नी और 16 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

वारदात थाना ब्यास के अंतर्गत आने वाले गांव गाजीवाल में हुई. एसएसपी देहाती कंवलप्रीत सिंह चाहल के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की है. मनजीत सिंह और दविंदर सिंह अपनी करीब ढाई से तीन किले जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे. इसी दौरान उनके रिश्तेदार युद्धवीर उर्फ योद्धा अपनी पत्नी जसकिरण कौर और करीब 16 वर्षीय बेटे अभिनूर सिंह के साथ वहां पहुंच गया.

यह भी पढ़ें: 11 पिस्टल, सवा 2 किलो हेरोइन... अमृतसर में ड्रग्स और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 8 आरोपी गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Young man shot dead over old rivalry in Amritsar, Punjab.
अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक की मौत
Must Visit Places During Diwali
दिवाली पर जगमगा उठती हैं भारत की ये 7 जगहें, देखें खूबसूरत नजारा
8 Arrested in Amritsar with 11 Pistols & Heroin
अमृतसर में ड्रग्स और हथियार तस्करी का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार
Youth shot dead over old rivalry in Amritsar, police search for attackers.
अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते अंधाधुंध फायरिंग, एक की मौत, एक अन्य जख्मी
amritsar firing one killed
अमृतसर में पुरानी रंजिश का खूनी खेल, ताबड़तोड़ फायरिंग में एक मौत

आरोप है कि तीनों ने बिना किसी बातचीत के खेत में मौजूद लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. अचानक हुए इस हमले में मनजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, दविंदर सिंह पुत्र वसन सिंह निवासी लंगड़वाल को भी गोली लगी. उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है.

Advertisement

8-9 आपराधिक मामले दर्ज, हत्या के प्रयास का भी आरोपी है योद्धा

एसएसपी कंवलप्रीत सिंह चाहल ने बताया कि मुख्य आरोपी युद्धवीर उर्फ योद्धा इलाके का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास यानी धारा 307 और आर्म्स एक्ट समेत 8 से 9 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह पुलिस को वांछित भी था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस ढाई से तीन किले जमीन को लेकर विवाद हुआ, उसे पीड़ित पक्ष ने नियमानुसार खरीदा था. राजस्व रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों की जांच में जमीन पर मनजीत सिंह और दविंदर सिंह का अधिकार सही पाया गया है. इसके बावजूद आरोपी रिश्तेदारी का हवाला देकर उस पर जबरन अपना हक जता रहा था.

इसी विवाद के चलते आरोपी अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचा और कथित तौर पर फायरिंग कर दी. पुलिस के मुताबिक, इस वारदात में युद्धवीर की पत्नी जसकिरण कौर की भी सक्रिय भूमिका थी. उसने हथियार और असलहा मुहैया कराने में मदद की थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है.

ग्लॉक समेत 4 अवैध हथियार और 26 जिंदा कारतूस बरामद

आरोपियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने चार हथियार बरामद किए हैं. इनमें एक ग्लॉक पिस्टल, दो 30 बोर पिस्टल और एक 12 बोर बंदूक शामिल है. इसके अलावा पिस्तौलों के 16 जिंदा राउंड और 12 बोर के 10 जिंदा कारतूस भी मिले हैं. इस तरह पुलिस ने कुल 26 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

Advertisement

एसएसपी कंवलप्रीत सिंह चाहल ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है. बरामद हथियारों और आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

उन्होंने साफ किया कि जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    17 साल बाद हॉरर फिल्मों में लौटीं कंगना रनौत, 'बाहुबली' स्टार संग मिलकर मचाएंगी दहशत! |
    रामलीला मैदान में राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी ने भी निकाला विरोध मार्च |
    Weekly Rashifal (2 to 8 Nov): दिवाली-धनतेरस वाला सप्ताह, तुला सहित इन 5 राशियों पर पैसों की बारिश करेंगे कुबेर |
    Rahul Gandhi ने मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar को लेकर कही ये बड़ी बात! |
    IND vs NZ: 'मुझे किसी से डर नहीं लगता...', सीरीज जीत के बाद कोच गौतम गंभीर ने कर दी आलोचकों की बोलती बंद |
    कार्ल्सबर्ग से कोका-कोला तक, भारत में IPO ला रहीं ये विदेशी कंपनियां! |
    'कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती', CM योगी का सपा पर हमला, बोले- माफिया प्रवृत्ति की पार्टी है समाजवादी पार्टी |
    'लोकतंत्र और संविधान पर हमला स्वीकार नहीं', INDIA ब्लॉक की रैली में बोले राहुल गांधी |
    विपक्ष की 'महारैली' क्या लोकतंत्र के नाम पर सियासी वर्चस्व की लड़ाई? देखें दंगल |
    'हम सब भारतीय हैं और संविधान के लिए लड़ते रहेंगे...', विपक्ष की रैली में बोले फारूक अब्दुल्ला
    Advertisement