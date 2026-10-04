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अमृतसर: अजनाला थाने के ASI पर अंधाधुंध फायरिंग, बाल-बाल बची जान, अस्पताल में भर्ती

अमृतसर में अजनाला थाने में तैनात ASI सुखचैन सिंह पर जगदेव खुर्द के पास फायरिंग की गई. गोली उनकी बाजू को छूकर निकल गई, जिससे वह घायल हो गए. उन्हें अजनाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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घर लौटते समय ASI पर हमला. (Photo: ITG)
घर लौटते समय ASI पर हमला. (Photo: ITG)

पंजाब के अमृतसर में GRP के ASI सुखचैन सिंह पर उस वक्त गोली चला दी गई, जब वह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे. जगदेव खुर्द के पास तीन युवक उनके पीछे आए और अचानक फायरिंग कर दी. गोली उनकी बाजू को छूकर निकल गई, जिससे वह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अजनाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत स्थिर है.

ASI सुखचैन सिंह के मुताबिक, वह ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर जा रहे थे. जगदेव खुर्द के पास पहुंचने से पहले तीन युवक उनके पीछे आए. इसके बाद उन्होंने उन पर गोली चला दी. गोली उनकी बाजू को छूकर निकल गई. घटना में घायल होने के बाद उन्हें अजनाला के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

सुखचैन सिंह ने बताया कि वह उस वक्त वर्दी में नहीं थे. उन्हें आशंका थी कि कोई उन्हें पुलिसकर्मी समझकर निशाना बना सकता है. हालांकि, सादे कपड़ों में होने के बावजूद उन पर फायरिंग की गई. उन्होंने कहा कि उन्हें अभी हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

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हमलावरों की पहचान में जुटी पुलिस

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि फायरिंग करने वाले तीनों युवक कौन थे. साथ ही, हमले के पीछे की वजह का भी पता लगाया जा रहा है. क्या यह किसी पुरानी रंजिश का मामला है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

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पंजाब में पहले भी पुलिसकर्मियों पर हुई फायरिंग

पंजाब में बीते कुछ महीनों में पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की कई घटनाएं हुई हैं. फरवरी 2026 में गुरदासपुर के अधियान पुलिस पोस्ट पर ASI गुरनाम सिंह और होमगार्ड जवान अशोक कुमार की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद 24 मई 2026 को अमृतसर के मजीठा इलाके में ASI जोगा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया था.

सितंबर 2026 में ASI जसवंत सिंह पर भी फायरिंग हुई थी. गोली उनके सिर में लगी थी, लेकिन घायल होने के बावजूद वह बाइक चलाकर अजनाला थाने पहुंच गए थे. इसके कुछ ही दिन बाद 18 सितंबर को अमृतसर के गेट हकीमा इलाके में PCR ड्यूटी पर तैनात ASI हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक सिंह को मुठभेड़ में मार गिराने की जानकारी दी थी.

अब सुखचैन सिंह पर हुई फायरिंग की जांच जारी है. उनका अजनाला के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस हमलावरों की पहचान करने और घटना की वजह पता लगाने में जुटी है.
 

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