'बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों का रिएक्शन', दिग्विजय सिंह का बयान

बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत में सियासी पारा गरमा गया है. इस संवेदनशील मुद्दे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है. कांग्रेस नेता ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया करार दिया है.

दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और वहां के कट्टरपंथियों पर बात करते हुए भारत की स्थिति पर भी निशाना साधा. कहा, ''बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद वे सारे तत्व सक्रिय हो गए हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं. शेख हसीना और शेख मुजीबुर्रहमान इन तत्वों का हमेशा विरोध करते थे.''

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "जो हालात हमारे देश में हैं, यहां धार्मिक उन्माद फैलाने वाली कट्टरपंथी ताकतें जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, वही रिएक्शन वहां (बांग्लादेश) पर उस प्रकार का हो रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "हम बांग्लादेश में हमारे हिंदू और ईसाई भाइयों के साथ जो हो रहा है, उसकी निंदा करते हैं. वहां के प्रमुख मोहम्मद यूनुस साहब, जो खुद एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उन्हें इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए."

