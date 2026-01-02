BJP मंत्री के पति के बयान पर भड़की कांग्रेस-RJD, कहा था- बिहार में ₹20 हजार में लड़की मिलती है

उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. इस बार विवाद की जड़ बने हैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू, जिनका एक कथित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में गिरधारी लाल साहू को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर शादी नहीं हो रही है तो 20-25 हजार रुपये में बिहार से लड़की खरीद लो. इस बयान ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि बिहार की राजनीति में भी तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है.

बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है. पार्टी ने इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से भाजपा की ओर से सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग की है.

"लड़की बिहार से ले आएंगे! बिहार में ₹20-25 हजार में ही मिल जाती है!"



भाजपाइयों और संघियों की बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घृणित सोच है!



इस पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए!

पर बिहार भाजपा, जेडीयू और समस्त BJP के नेताओं के मुंह पर अब ताला… pic.twitter.com/a78WPZSg42 — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) January 2, 2026

RJD ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, "लड़की बिहार से ले आएंगे! बिहार में ₹20-25 हजार में ही मिल जाती है. भाजपाइयों और संघियों की बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घृणित सोच है. इस पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए. पर बिहार भाजपा, जेडीयू और समस्त BJP के नेताओं के मुंह पर अब ताला लग जाएगा. उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के बेशर्म पति गिरधारी लाल भारतीय जनता पार्टी की बिहार की महिलाओं पर सोच को जाहिर कर रहा है."

कांग्रेस ने भी साधा निशाना

पहले से ही अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर है और अब महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति का यह बयान सरकार की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है. कांग्रेस ने भी इसे महिला विरोधी और असंवेदनशील मानसिकता करार दिया है.

कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, "बिहार में 20-25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं, ये शर्मनाक बात उत्तराखंड की BJP सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल ने कही है. गिरधारी लाल साहू बिहार की बेटियों की कीमत लगा रहा है, उनके खरीद-फरोख्त की बात कर रहा है. आपको याद होगा- उत्तराखंड में ही अंकिता भंडारी पर भी BJP के VIP नेता को 'स्पेशल सर्विस' देने का दबाव बनाया गया था, जिसने उसकी जान तक ले ली. ऐसी घटिया और ओछी सोच बताती है कि BJP नेताओं के मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है. यही उनका असली 'चाल-चरित्र-चेहरा' है."

बिहार महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान

बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने इस बयान को मंत्री के पति की बौद्धिक दिवालियापन का परिचायक बताया है. उन्होंने कहा कि आज बिहार की महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और ऐसे समय में महिलाओं के बारे में इस तरह की भाषा पूरी तरह निंदनीय और शर्मनाक है. बिहार महिला आयोग इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेज रहा है.

उन्होंने कहा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और महिलाएं अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हैं, तब इस तरह के बयान किसी भी सूरत में माफ नहीं किए जा सकते. इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्ति से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की जाएगी.

विवाद बढ़ने पर आई गिरधारी लाल साहू की सफाई

विवाद बढ़ने के बाद गिरधारी लाल साहू ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और वह किसी दोस्त के विवाह से जुड़ा किस्सा सुना रहे थे. साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहे हैं ताकि उनकी पत्नी और मंत्री रेखा आर्य की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके.

हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब गिरधारी लाल साहू विवादों में आए हों. इससे पहले भी उनका नाम कई गंभीर आरोपों से जुड़ चुका है, जिनमें डबल मर्डर केस और किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला शामिल रहा है. इन पुराने मामलों के कारण भी विपक्ष को भाजपा पर हमला करने का नया मौका मिल गया है.

