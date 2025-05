जासूसी के आरोप में फंसी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के वीडियो से खुला राज, पाकिस्तानी अफसर से थे करीबी रिश्ते

हरियाणा की रहने वाली और 'Travel with JO' नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. शुरुआती जांच में उसकी पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी से करीबी संबंध सामने आए हैं, जो अब भारत सरकार द्वारा देश से निष्कासित किया जा चुका है.

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा (YouTuber Jyoti Malhotra) के एक वायरल वीडियो ने खुद उसके खिलाफ सबूत पेश कर दिए हैं. इस वीडियो में वह पाकिस्तान हाई कमीशन में आयोजित इफ्तार पार्टी में उस अधिकारी के साथ देखी जा सकती है, जिसे भारत सरकार ने हाल ही में जासूसी के आरोपों में 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित कर देश से बाहर निकाल दिया.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस पाकिस्तानी अधिकारी का नाम एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश है. ज्योति को साल 2023 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान एक वीजा एजेंट के माध्यम से यह कान्टैक्ट मिला था. उसी दौरान उसकी दानिश से मुलाकात हुई और वहीं से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क की शुरुआत हुई.

ज्योति का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसको दानिश के साथ पाकिस्तान हाई कमीशन में देखा जा सकता है. वह कैमरे पर कहती है- 'I’m feeling so happy to see him and the arrangements.' वीडियो में दानिश उसे अन्य मेहमानों से मिलवाते हुए कहता है- इनका नाम ज्योति है. ये एक यूट्यूबल और व्लॉगर हैं. इनका ट्रैवल विद जो के नाम से चैनल है. और 100K से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं.

वीडियो के अंत में दानिश और उसकी पत्नी, ज्योति के साथ पाकिस्तान के नेशनल डे की चर्चा करते हैं. वहीं, ज्योति पार्टी में मौजूद भारतीय मेहमानों से पूछती है कि क्या वे कभी पाकिस्तान गए हैं और उनका अनुभव कैसा रहा.

जांच में खुलासा हुआ है कि ज्योति और दानिश के बीच दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में कई बार मुलाकातें हुईं. साथ ही उसने वॉट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स से संपर्क बनाए रखा और उन तक संवेदनशील सूचनाएं पहुंचाईं.

यूट्यूबर के चैनल पर पाकिस्तान से जुड़े कई वीडियो हैं, जैसे- ‘Indian Girl in Pakistan’, ‘Indian Girl Exploring Lahore’, ‘Indian Girl at Katas Raj Temple’, ‘Indian Girl Rides Luxury Bus in Pakistan’. उसके यूट्यूब चैनल पर 3.7 लाख सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर 1.3 लाख फॉलोअर्स हैं. फिलहाल ज्योति मल्होत्रा पुलिस रिमांड में है और पूछताछ जारी है. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं.