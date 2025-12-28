scorecardresearch
 
पत्थर से लगी ठोकर, फिर कुछ सेकेंड में मौत… महिला सड़क पर गिर पड़ी तो टैंकर ने कुचलकर घसीटा

चेन्नई से सड़क हादसे का बेहद डरावना वीडियो सामने आया है. माधवरम इलाके में दवा लेकर लौट रही एक महिला सड़क पर पड़े पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी. अगले ही पल पीछे से आ रहे टैंकर ने उसे कुचलते हुए कई फीट तक घसीट दिया. यह भयावह हादसा पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया.

महिला को टैंकर ने कुचला. (Photo: Screengrab)
तमिलनाडु के चेन्नई से सड़क हादसे का एक सीसीटीवी सामने आया है, जो दिल दहला देने वाला है. एक महिला सड़क पर गिर पड़ी, तभी पीछे से आ रहे टैंकर ने उसे कुचल दिया. पहियों के बीच फंसकर महिला कुछ दूर तक घिसटती चली गई. यह वीडियो कब का है, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके दृश्य इतने भयावह हैं कि देखने वालों की रूह कांप जाए. 

मामला चेन्नई के माधवरम इलाके का बताया जा रहा है. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि एक महिला सड़क किनारे पैदल चल रही होती है. तभी सड़क पर पड़े एक पत्थर से उसका पैर फिसलता है और वह सड़क पर गिर जाती है. उसी वक्त पीछे से आ रहा एक टैंकर महिला को कुचलता हुआ आगे निकल जाता है. महिला का शरीर ट्रक के पहियों में फंस जाता है और कुछ दूरी तक घिसटता चला जाता है.

महिला माधवरम में एक मेडिकल स्टोर से दवा लेकर लौट रही थी, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ. कुछ ही सेकंड में घटी इस घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. फुटेज में यह भी दिखता है कि सड़क पर न तो कोई बैरिकेडिंग है और न ही पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथ.

इस वीडियो के सामने आने के बाद शहरों के भीतर भारी वाहनों की बेरोक-टोक आवाजाही पर सवाल उठने लगे हैं. नियमों के अनुसार, कई शहरों में भारी ट्रकों के लिए समय और मार्ग की पाबंदियां होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखती है. रिहायशी इलाकों में ऐसे ट्रकों की मौजूदगी पैदल यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है.

इंडिया टुडे ने इस मामले में माधवरम ट्रैफिक पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी या बयान नहीं दिया गया. न ही अब तक यह स्पष्ट हो पाया है कि ट्रक चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं.

---- समाप्त ----
