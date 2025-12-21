scorecardresearch
 
बांदा-फतेहपुर हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार जीजा-साली को कुचला, दोनों की मौत

बांदा–फतेहपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार जीजा-साली को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. तिंदवारी थाना क्षेत्र में हुए हादसे के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शवों का पोस्टमार्टम कराया है.

मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
उत्तर प्रदेश के बांदा में बांदा–फतेहपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार जीजा और साली को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया गया.

मगर, इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. दोनों की मौत की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया. दो शव एक साथ देखकर परिजनों की चीख निकल पड़ी. मृतक जीजा अपनी साली को उसके घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया.

यह भी पढ़ें: घने कोहरे में जलाए फॉग लाइट, लिमिट स्पीड से... बांदा में बेटियों ने नुक्कड़ नाटक से जगाई सड़क सुरक्षा की अलख

पेट्रोल पंप की ओर मुड़ते समय हुआ हादसा

दरअसल, यह मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र का है. भुजरख गांव निवासी रोहित (20 वर्ष) अपनी साली शांति देवी (करीब 18 वर्ष) को बाइक से दुरई माफी, बिसंडा छोड़ने जा रहा था. गांव से कुछ दूरी पर रोहित पेट्रोल पंप की ओर बाइक मोड़ रहा था, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

इलाज के दौरान दोनों ने तोड़ा दम

जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों का इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते पहले एक और फिर दूसरे ने दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए. माहौल गमगीन हो गया और पूरे परिवार में मातम छा गया.

मृतक के बड़े भाई विजय करन ने बताया कि रोहित तीन भाइयों में सबसे छोटा था और पिता के साथ राजकोट में रहता था. साली शांति देवी मेला देखने आई थी और रोहित उसे घर छोड़ने जा रहा था.

पुलिस ने ट्रक कब्जे में लिया, कार्रवाई जारी

DSP राजवीर सिंह ने बताया कि 21 दिसंबर को तिंदवारी थाना क्षेत्र में बांदा–फतेहपुर हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हुई है. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. ट्रक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

