scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पश्चिम बंगाल SIR में हिंसा और धमकियों का आरोप, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

बंगाल में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. आयोग ने दावा किया कि केवल बंगाल में चुनाव अधिकारियों को हिंसा, धमकियों और डर का सामना करना पड़ा.

Advertisement
X
बीएलओ की मेहनत का जिक्र ECI ने सुप्रीम कोर्ट में किया (Photo: ITG)
बीएलओ की मेहनत का जिक्र ECI ने सुप्रीम कोर्ट में किया (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली जॉय गोस्वामी और ममता बनर्जी की याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नोटिस का जवाब दाखिल किया है.

आयोग ने कहा है कि SIR में जुटे बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO में असुरक्षा की भावना और उनके लिए CAPF की तैनाती की मांग अनुचित है.

पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर हिंसा और धमकियों का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Mamata Banerjee
बंगाल बजट: बेरोजगार और महिलाओं को खास सौगात, सरकारी कर्मचारियों का भी बढ़ेगा DA
Congress Bengal
Bengal में INDIA ब्लॉक में रार!
बंगाल चुनाव पर कांग्रेस ने आलाकमान ने लिया फैसला (File Photo: PTI)
बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, दिल्ली में हुई मीटिंग में हुआ फैसला
Mamata Banerjee
Mamata सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका?
Mamata Banerjee
ममता सरकार को SC से झटका, कर्मचारियों को बकाया DA का 25% देने का आदेश

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल का SIR चुनाव अधिकारियों के खिलाफ “हिंसा और धमकियों के सुनियोजित पैटर्न” के कारण अलग तरह से प्रभावित हुआ है.

अन्य राज्यों में शांतिपूर्ण प्रक्रिया, बंगाल में बाधाएं

आयोग के हलफनामे के अनुसार, अन्य राज्यों में SIR के दौरान गणना पत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म का चरण शांतिपूर्ण रहा. लेकिन केवल पश्चिम बंगाल में इस दौरान हिंसा, रुकावट और भय का माहौल पैदा किया गया.

BLO की शिकायतों पर पुलिस की उदासीनता

स्थानीय पुलिस ने BLO की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करने में कोताही बरती. कुछ मामलों में तो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी DEO के हस्तक्षेप के बाद ही मुकदमे दर्ज हो पाए. लेकिन उसके बाद भी स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई में काफी उदासीनता दिखाई, जिससे गिरफ्तारियां काफी देर से हुईं.

Advertisement

राज्य प्रशासन पर निर्देशों की अनदेखी का आरोप

आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल शासन और प्रशासन ने औपचारिक जांच और EROs द्वारा लिखित स्वीकारोक्ति के बावजूद अनुशासनात्मक निर्देशों की जानबूझकर उपेक्षा की.

यह भी पढ़ें: 'एडवोकेट' ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को घेरा, और खुद कठघरे में पहुंच गईं!

CEO कार्यालय के घेराव और 28 घंटे तक कामकाज ठप

ECI ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO कार्यालय के घेराव का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर बैरिकेड तोड़े, फिर तोड़फोड़ की और कार्यालय को बंद कर दिया. अधिकारियों को 28 घंटे तक काम करने से रोका गया.

कोलकाता पुलिस पर ‘संस्थागत इनकार’ का आरोप

आयोग ने कहा कि CEO कार्यालय की सुरक्षा में गंभीर चूक के बावजूद कोलकाता पुलिस ने इस पूरी घटना को न तो तोड़फोड़ माना, न धमकी और न ही सुरक्षा चूक. आयोग के अनुसार यह सीधे तौर पर संस्थागत इनकार था.

Y-श्रेणी सुरक्षा और ऑब्जर्वर्स पर हमले

आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देश के एकमात्र CEO हैं, जिन्हें बढ़े हुए खतरे के आकलन के चलते Y-श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.

ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि देबीपुर में महिलाओं की भीड़ ने “BJP का दलाल” के नारे लगाए थे. मुख्यमंत्री द्वारा ऑब्जर्वर्स को “किचन टूल्स” बताए जाने के बाद समर्थकों ने झाड़ू लेकर टीम का पीछा किया.

Advertisement

फरक्का में माइक्रो-ऑब्जर्वर्स का सामूहिक बहिष्कार

इसी वजह से आयोग ने ऑब्जर्वर्स को CAPF सुरक्षा दिए जाने की मांग की है. जनता को भड़काने के कारण डर के माहौल में फरक्का विधानसभा क्षेत्र में 55 माइक्रो-ऑब्जर्वर्स ने सामूहिक रूप से SIR ड्यूटी से हटने का फैसला किया है.

कानून-व्यवस्था के पूर्ण पतन का दावा

आयोग ने इन सभी घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह घातक और हिंसक हमला है, जो कानून-व्यवस्था के पूर्ण पतन और सुरक्षा की पूरी विफलता को दर्शाता है.

BLO पर मानसिक दबाव और खुलेआम धमकियों का आरोप

आयोग के अनुसार, अधिकांश BLO अपने ही क्षेत्रों में कार्यरत स्कूल शिक्षक, आंगनवाड़ी या आशा वर्कर जैसे कर्मचारी हैं. अब वे पुलिस की उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप और बार-बार होने वाले हमलों के कारण अत्यधिक मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं.

ECI ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर खुलेआम धमकियां देने का आरोप लगाया है. आयोग के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी धमका रहे हैं कि निर्वाचन आयोग की टांगें तोड़ देंगे. यह चेतावनी भी दी जा रही है कि SIR के दौरान नाम हटाना “आग से खेलने” जैसा होगा.

मुख्यमंत्री के बयानों को बताया भड़काऊ

ECI ने मुख्यमंत्री के सार्वजनिक भाषणों को स्वभावतः भड़काऊ बताया है, जो SIR अधिकारियों के खिलाफ नफरत और भय का माहौल बना रहे हैं.

Advertisement

हलफनामे में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से एक माइक्रो-ऑब्जर्वर का नाम लिया, जिससे उस पर अनुचित दबाव और धमकी पड़ी और अधिकारियों की निष्पक्षता कमजोर हुई.

स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया को दूषित करने की चेतावनी

आयोग ने चेतावनी दी है कि ऐसी राजनीतिक बयानबाजी पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भय पुनरीक्षण प्रक्रिया की परिस्थितियों को दूषित करती है.

अन्य राज्यों से तुलना, बंगाल को बताया अपवाद

ECI ने कहा है कि वही SIR दिशानिर्देश कई राज्यों में लागू हैं, लेकिन किसी अन्य राज्य में इस स्तर की बाधा, धमकी या प्रशासनिक विफलता नहीं देखी गई है.

खतरे के बावजूद 92 प्रतिशत से अधिक फॉर्म एकत्र

हलफनामे में पश्चिम बंगाल SIR के दौरान राज्य की सरकारी मशीनरी की कमियों और राजनीतिक हस्तक्षेप को रेखांकित किया गया है. इसके बावजूद BLO ने 7.08 करोड़ से अधिक, यानी 92.40 प्रतिशत गणना प्रपत्र एकत्र किए हैं और खतरे के बावजूद अपनी ड्यूटी निभाई है.

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी ने क्या दलीलें दीं, CJI ने क्या-क्या कहा... SIR पर सुप्रीम कोर्ट में महा-सुनवाई

ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति पर आयोग का स्पष्टीकरण

आयोग ने ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति को लेकर यह भी स्पष्ट किया है कि एसडीएम और तहसीलदार जैसे उपयुक्त प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को ARO और AERO नहीं बनाया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement