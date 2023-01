Weather Today: दिल्ली से यूपी तक आज ठंडी हवाओं का पहरा, जानें देशभर के मौसम का हाल

दिल्ली समेत देश के अन्य कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. मौसम विभाग की मानें तो 14 से 20 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्य कड़ाके की ठंड, कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति से परेशान हो सकते है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में न्यूनतम पारा 2 से 3 डिग्री पहुंच सकता है. वहीं, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा परेशान कर सकता है. यहां पढ़िए आज के मौसम पर जरूरी अपडेट्स.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की मानें तो राजधानी दिल्ली में आज यानी 14 जनवरी को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. वहीं, घने से थोड़ा कम कोहरा भी देखने को मिल सकता है. आनेवाले दिनों में दिल्ली के तापमान में कमी दर्ज की जाएगी. मौसम विभाग के मुताबि, न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री दर्ज किया जा सकता है.

Delhi | Cold wave grips the national capital, people sit around bonfires to get relief.



Visuals from Paharganj area. pic.twitter.com/3XASN3Dvt0