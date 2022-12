सावधान! मौसम का बर्फीला अटैक...दिल्ली-NCR में कोहरा-ठिठुरन, अभी और गिरेगा पारा

Weather Update: भारत में इस बार ठंड थोड़ी देर से शुरू हुई है लेकिन अब देश के कई इलाकों में भीषण ठंड पड़ रही है. इस समय दिल्ली समेत भारत के कई उत्तरी इलाकों में शीतलहर चल रही है. भारत के मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में भी काफी ठंड है. हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के शिंकू ला दर्रे में सोमवार को बर्फबारी हुई. पहाड़ों पर अभी मामूली बर्फबारी ही देखने को मिल रही है, लेकिन तापमान शून्य के नीचे पहुंच गया है.

पहाड़ से मैदान तक भीषण ठंड का कहर

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और कुल्लू-मनाली से लेकर उत्तराखंड के मसूरी और चमोली जिलों में भी भीषण ठंड पड़ रही है. वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है. कश्मीर में भी पारा माइनस में पहुंच गया है. साथ ही कोहरे भी परेशान कर रहा है.

Jammu and Kashmir | Cold wave, fog conditions continue to prevail in Jammu. As per IMD, Jammu City will witness a minimum temperature of 5°C, while moderate fog conditions will continue to persist today. pic.twitter.com/l4nhmMcqlu

राजस्थान के चूरू में न्यूनतम तापमान ज़ीरो डिग्री तक पहुंच गया है. पिछले 4-5 दिनों से कोहरा पड़ने के साथ शीतलहर के कहर से भारी ठंड हो रही है. वहीं, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस वन डिग्री दर्ज किया गया है.

सर्द हवाओं से कांप रहा दिल्ली-NCR

देश की राजधानी और इसके आसपास के इलाकों की बात करें तो दिल्ली जिसके लिए जानी पहचानी जाती है वो सर्दी आ गई है. दिल्ली सर्द हवाओं से कांप रही है, ठिठुरन बढ़ने लगी है. आज दिल्ली में जबरदस्त ठंड के साथ कोहरे का दोहरा अटैक हुआ. साथ ही शीतलहर का कहर भी जारी है. हालात ऐसे हैं कि विजिबिटिली काफी कम है. कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली में 4 डिग्री टेम्प्रेचर का टॉर्चर, Fog से बेहाल NCR, पालम में 50 मीटर विजिबिलिटी



Uttar Pradesh | Bonfire comes to people's rescue as temperature drops in Bareilly



As per IMD, Bareilly to experience 'Fog/mist in the morning and mainly clear sky later' today, with the minimum temperature being 5°C pic.twitter.com/nQZxihiVrl