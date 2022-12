Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में 'Fog Attack', कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, शीतलहर का कहर भी जारी

Delhi Weather Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ घने कोहरे की कहर जारी है. दिल्ली-एनसीआर आज (मंगलवार), 27 दिसंबर को पूरी तरह घने कोहरे की आगोश में है. धुंध के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी है. मौसम विभाग ने अगले 2 दिन शीतलहर और ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है.

Dense fog was observed as cold wave continues in Delhi, with a minimum temperature recorded at 7 degrees Celcius. Pictures from DND and Bara pulla. pic.twitter.com/CYvIsIq9FQ