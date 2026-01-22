scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में कल दिनभर बादल छाए रहेंगे, बारिश का भी अलर्ट... पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

कल दिल्ली-NCR में बारिश की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से पहाड़ों पर भी भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है. आइए जानते हैं दिल्ली समेत देश के किन हिस्सों का मौसम बदलने वाला है?

Advertisement
X
कल दिल्ली में बारिश होगी. (Photo: PTI)
कल दिल्ली में बारिश होगी. (Photo: PTI)

शुक्रवार को दिल्ली-NCR में बारिश और कड़ाके की ठंड का डबल अटैक हो सकता है. वहीं कल पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी. आखिरकार एक ऐसा पश्चिमी विक्षोभ (Western disturbance) आ रहा है जिसे सही मायनों में “तीव्र पश्चिमी विक्षोभ” कहा जा सकता है. इसके असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 23 जनवरी की रात तक भारी बर्फबारी की संभावना है. 

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-NCR, पश्चिमी उत्तरप्रदेश और उत्तरी राजस्थान के मैदानी इलाकों में आज देर रात से 23 जनवरी की शाम तक मध्यम वर्षा तथा गरज-चमक के साथ बौछारें होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: Weather Update Live: पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली-NCR में बारिश… शुक्रवार को बदलेगा कई राज्यों का मौसम

सम्बंधित ख़बरें

Delhi NCR Weather Live
पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली-NCR में बारिश… शुक्रवार को बदलेगा कई राज्यों का मौसम
Delhi Rain Alert
अब दिल्ली में बरसेंगे बादल! पंजाब-राजस्थान समेत इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट
Delhi Weather Live (Photo: PTI)
तेज हवाएं, गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि... दिल्ली-पंजाब समेत कई राज्यों में अलर्ट
Heavy Snowfall expected in Himalaya (File Photo- PTI)
हिमालय में बर्फ की बहार! वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के डबल स्पेल से भारी बर्फबारी-बारिश की चेतावनी
A thick blanket of fog covers a railway track in North India as the winter chill is set to intensify on January 19. (Photo: PTI)
बढ़ने वाली है ठंड, अब बारिश भी करेगी परेशान... जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी

कल दिनभर छाए रहेंगे बादल
दिल्ली-NCR में मौसम की बात करें तो 23 जनवरी यानी शुक्रवार को मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे. शुक्रवार को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक तेज हवाएं चलेंगी. वहीं हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिसके चलते तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इतना ही नहीं एक और तेज पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी तक उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है.

Advertisement

मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 22 और 23 जनवरी को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश और बर्फबारी की वजह बनता दिखाई दे रहा है, तो वहीं 22 और 23 जनवरी को पंजाब में बारिश होगी. साथ ही 22 और 23 जनवरी को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है.

22 और 23 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान की संभावना भी जताई गई है. 25 और 26 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कुछ जगहों पर सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement