दिल्ली में कल दिनभर बादल छाए रहेंगे, बारिश का भी अलर्ट... पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

शुक्रवार को दिल्ली-NCR में बारिश और कड़ाके की ठंड का डबल अटैक हो सकता है. वहीं कल पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी. आखिरकार एक ऐसा पश्चिमी विक्षोभ (Western disturbance) आ रहा है जिसे सही मायनों में “तीव्र पश्चिमी विक्षोभ” कहा जा सकता है. इसके असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 23 जनवरी की रात तक भारी बर्फबारी की संभावना है.
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-NCR, पश्चिमी उत्तरप्रदेश और उत्तरी राजस्थान के मैदानी इलाकों में आज देर रात से 23 जनवरी की शाम तक मध्यम वर्षा तथा गरज-चमक के साथ बौछारें होने की संभावना है.
कल दिनभर छाए रहेंगे बादल
दिल्ली-NCR में मौसम की बात करें तो 23 जनवरी यानी शुक्रवार को मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे. शुक्रवार को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक तेज हवाएं चलेंगी. वहीं हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिसके चलते तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इतना ही नहीं एक और तेज पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी तक उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है.
मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 22 और 23 जनवरी को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश और बर्फबारी की वजह बनता दिखाई दे रहा है, तो वहीं 22 और 23 जनवरी को पंजाब में बारिश होगी. साथ ही 22 और 23 जनवरी को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है.
22 और 23 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान की संभावना भी जताई गई है. 25 और 26 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कुछ जगहों पर सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.