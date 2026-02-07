scorecardresearch
 
US ट्रेड डील में INDIA का पूरा नक्शा... ट्रंप ने PoK और अक्साई चिन भारत का दिखाया, तिलमिला जाएगा पाकिस्तान

भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील के ऐलान के साथ ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी भारत के नक्शे ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. इस नक्शे में जम्मू-कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जिसे अमेरिका के रुख में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (File Photo)

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील के फ्रेमवर्क के ऐलान के साथ एक और बात ने सबका ध्यान खींचा है. ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी भारत के नक्शे ने पाकिस्तान को असहज कर दिया है और कूटनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है.

ट्रेड डील की जानकारी जारी करते समय अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने भारत का जो आधिकारिक नक्शा साझा किया, उसमें पूरा जम्मू-कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है. यह ऐसा कदम है, जिसे अमेरिका के पुराने रुख से अलग माना जा रहा है.

हालांकि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को किसी बाहरी मंजूरी की जरूरत कभी नहीं रही है. भारत हमेशा से यह स्पष्ट करता आया है कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न अंग है. इसके बावजूद अमेरिका की ओर से इस तरह का नक्शा जारी किया जाना पाकिस्तान के लिए एक मजबूत राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है.

क्यों अहम है यह नक्शा?

अब तक अमेरिकी विदेश विभाग या अन्य आधिकारिक एजेंसियों द्वारा जारी नक्शों में PoK को लेकर स्पष्ट सीमांकन दिखाया जाता रहा था, ताकि पाकिस्तान की आपत्तियों को संतुलित किया जा सके. लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी ताजा नक्शा पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह नजरअंदाज करता दिखता है.

इसका समय भी बेहद अहम है. एक ओर भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रंप के दौर में फिर से सेट हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी. इसी दौरान ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया था, जो अमेरिका के सहयोगी देशों में सबसे ज्यादा था.

अब अंतरिम ट्रेड डील के तहत इस टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जो एशियाई देशों में सबसे कम दरों में शामिल है. इससे भारत के निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है.

PoK के साथ अक्साई चिन भी भारत का हिस्सा

इस नक्शे की सबसे अहम बात यह है कि इसमें अक्साई चिन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है. यह वही इलाका है, जिस पर चीन लंबे समय से दावा करता रहा है और जिसे लेकर भारत और चीन के बीच तनाव भी रहा है.

India Map

भारत का विदेश मंत्रालय पहले कई बार अमेरिका और अन्य वैश्विक एजेंसियों द्वारा जारी नक्शों में जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की गलत प्रस्तुति पर आपत्ति जता चुका है. ट्रंप प्रशासन का यह कदम भारत की इन्हीं पुरानी आपत्तियों को स्वीकार करने जैसा माना जा रहा है.

विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

अमेरिका के इस कदम पर रणनीतिक और रक्षा मामलों के विशेषज्ञों ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है. रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैप के लिए अमेरिका को पूरे नंबर. शानदार कदम. एक अन्य यूजर ने लिखा, यह पाकिस्तान, असीम मुनीर और वॉशिंगटन यात्राओं के प्रचार पर बड़ा झटका है.

पिछले छह महीनों में पाकिस्तान की कूटनीति काफी आक्रामक रही है. पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर तीन बार अमेरिका दौरे पर गए और ट्रंप से दो बार मुलाकात भी की. जून में हुई लंच मीटिंग खासी चर्चा में रही, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बिना किसी नागरिक नेतृत्व के मुलाकात की.

एक पत्रकार ने लिखा, ट्रेड डील अपनी जगह है, लेकिन असली गेमचेंजर यह नक्शा है, जिसमें PoK को भारत का हिस्सा दिखाया गया है.

ट्रेड डील से भारत को क्या मिला?

यह अंतरिम ट्रेड डील के मार्च के मध्य तक साइन होने की संभावना है. ये डील भारत के निर्यातकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. भारत ने स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, फार्मा, कार और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर में रियायतें हासिल की हैं. वहीं, कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत ने अपनी रेड लाइन बरकरार रखी हैं.

