उन्नाव रेप पीड़िता की राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात, रखीं तीन मांगें

यूपी के उन्नाव रेप केस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत मिलने से पीड़ित परिवार नाराज़ है. पीड़िता की मां अपनी निराशा और आक्रोश जाहिर करने के लिए मंगलवार को दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंची थीं. हालांकि, उन्हें वहां से हटा दिया गया. अब बुधवार शाम को पीड़िता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाक़ात की है.

दोनों के बीच यह मुलाक़ात दिल्ली स्थित 10 जनपथ पर हुई, जहां दोनों ने मामले की गंभीरता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले कदमों पर चर्चा की.



इस मुलाकात के बाद पीड़िता ने बताया कि राहुल गांधी ने फोन करके मिलने के लिए बुलाया था. मुलाकात के दौरान राहुल ने आश्वासन दिलाया कि उन्हें न्याय दिलवाएंगे.

पीड़िता और उसके परिवार ने राहुल गांधी से की तीन प्रमुख मांगें

सबसे पहली मांग पीड़िता ने की कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष लड़ाई लड़ने के लिए एक शीर्ष वकील मुहैया करवाया जाए. राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में उनकी मदद जरूर करेंगे और उन्हें एक अनुभवी और भरोसेमंद वकील दिलवाएंगे ताकि वे सेंगर के खिलाफ मजबूत मुकदमा लड़ सकें.

दूसरी मांग परिवार ने सुरक्षा को लेकर की. उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी खतरे में है और वे वर्तमान स्थान पर रहकर सुरक्षित महसूस नहीं करते. वे कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होना चाहते हैं ताकि उनकी सुरक्षा बेहतर हो सके. राहुल गांधी ने इस बात को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि वे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे और उनकी पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे.

तीसरी मांग पीड़िता के पति ने की, जिसमें उन्होंने बेहतर रोजगार की मांग रखी. राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भी ध्यान में लेने का वादा किया और कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद और रोजगार के अवसर प्राप्त हों.

इस बैठक में कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी भी मौजूद थीं. दोनों नेताओं ने उन्नाव परिवार से वादा किया कि वे न्याय दिलाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार की परेशानी को सरकार और न्याय व्यवस्था के सामने उचित तरीके से उठाया जाएगा, ताकि उन्हें न्याय मिल सके.



10 जनपथ पर मुलाकात से पहले पीड़िता ने कहा था कि वह इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलना चाहती हैं. ताकि वह अपनी बात उनके सामने रख सकें और उन्हें न्याय मिले.

#WATCH | Delhi: 2017 Unnao rape case victim, and women activist Yogita Bhayana, reach 10 Janpath, the residence of Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi.



The victim says, "We just want to meet them and tell them what we are going through. I also want to meet the… pic.twitter.com/Va1DgcWDcd — ANI (@ANI) December 24, 2025

इस मुलाक़ात से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अर्धसैनिक बलों द्वारा प्रदर्शन स्थल से पीड़िता की मां को हटाए जाने की कड़ी आलोचना की थी. राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?

