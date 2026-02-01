शशि थरूर बोले- बजट में 'अदृश्य' है केरल... चुनावी साल में भी नजरअंदाज किया गया

केंद्रीय बजट 2026 पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है. शशि थरूर ने कहा है कि सरकार के बजट में केरल के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने कहा है कि केंद्र के वित्तीय प्लानिंग में केरल पूरी तरह से गायब दिख रहा है. ऐसी स्थिति तब है जब इस साल केरल में चुनाव होने को हैं.

और पढ़ें

शशि थरूर की प्रतिक्रिया इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल के दिनों में उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार का समर्थन किया है. हालांकि कुछ दिन पहले शशि थरूर ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी. शशि थरूर की ये मुलाकात तब हुई थी जब माना जा रहा था कि वो आलाकमान से नाराज हैं. हालांकि इस मुलाकात के बाद शशि थरूर ने कहा कि वे पार्टी नेतृत्व के साथ हैं.

अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट की आलोचना की है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "आज वित्त मंत्री के भाषण में एक Deja vu मोमेंट दिखाई देता है. एक ऐसा राज्य जो देश के फॉरेक्स रिज़र्व,स्किल्ड वर्कफोर्स और सॉफ्ट पावर में इतना मज़बूत योगदान देता है, वह केंद्र सरकार के वित्तीय विज़न में पूरी तरह से गायब दिख रहा है. चुनाव वाले साल में "अदृश्य केरल का बजट" अपने आप में एक संदेश है.

Advertisement

बता दें कि इस वर्ष केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं.

शशि थरूर ने राज्य की पी विजयन सरकार और केंद्र दोनों से निराशा जताते हुए थरूर ने कहा कि मलयाली लोग एक ऐसे केंद्र के बीच फंसे हैं जो "हमारे दर्द के प्रति उदासीन है और एक ऐसी राज्य सरकार हैं जो अपनी वित्तीय फिजूलखर्ची से इनकार कर रही है."

उन्होंने आगे लिखा, "केरल की राजधानी के MP होने के नाते मैं देखता हूं कि हमारा राज्य बजट केंद्र सरकार के फंड की एक फैंटसी पर बनी थी, जिसे आज के केंद्रीय बजट ने साफ तौर पर पूरा नहीं किया है."

बजट पर निराशा जताते हुए थरूर ने एक ऐसे विकल्प की मांग की जो "दिल्ली में सम्मान हासिल करे और केरल में विकास लाए."

इससे पहले थरूर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट में AIIMS की स्थापना सहित केरल से किए गए अपने वादों को पूरा करेगी. उन्होंने "युद्ध स्तर" पर केरल में हो रहे तटीय कटाव से निपटने की जरूरत पर ज़ोर दिया.

थरूर ने पूछा कि अगर चीन को ज़मीन का एक इंच भी खोने पर "युद्ध" और "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों" पर चर्चा होती है, तो उनके दावे के अनुसार समुद्र तट के किनारों पर जमीन के नुकसान पर वैसा ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है.



---- समाप्त ----