scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शशि थरूर बोले- बजट में 'अदृश्य' है केरल... चुनावी साल में भी नजरअंदाज किया गया

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट में केरल को गायब करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चुनावी साल होने के बावजूद केरल को कुछ नहीं दिया गया. शशि थरूर की प्रतिक्रिया इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में केंद्र को कई मुद्दों पर समर्थन दिया था.

Advertisement
X
कांग्रेस सांसद ने बजट में केरल को 'अदृश्य' बताया. (Photo: PTI)
कांग्रेस सांसद ने बजट में केरल को 'अदृश्य' बताया. (Photo: PTI)

केंद्रीय बजट 2026 पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है. शशि थरूर ने कहा है कि सरकार के बजट में केरल के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने कहा है कि केंद्र के वित्तीय प्लानिंग में केरल पूरी तरह से गायब दिख रहा है. ऐसी स्थिति तब है जब इस साल केरल में चुनाव होने को हैं. 

शशि थरूर की प्रतिक्रिया इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल के दिनों में उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार का समर्थन किया है. हालांकि कुछ दिन पहले शशि थरूर ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी. शशि थरूर की ये मुलाकात तब हुई थी जब माना जा रहा था कि वो आलाकमान से नाराज हैं. हालांकि इस मुलाकात के बाद शशि थरूर ने कहा कि वे पार्टी नेतृत्व के साथ हैं. 

अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट की आलोचना की है. 

सम्बंधित ख़बरें

india and bangladesh textile industry
बांग्लादेश की सस्ती कपड़ा इंडस्ट्री पर बजट में 'सर्जिकल स्ट्राइक', निर्मला के ऐलानों से टूट जाएगी रीढ़
4 Telescope Astronomy Astrophysics
चार टेलीस्कोप से रखेंगे सूर्य से लेकर आकाशगंगा पर नजर... बजट में बड़ा ऐलान
The Chabahar port is central to India’s connectivity ambitions.
बजट में चाबहार पोर्ट के लिए फंडिंग नहीं, अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच सरकार का बड़ा फैसला
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman
भारत ने बांग्लादेश-मालदीव की आर्थिक सहायता घटाई, इन मित्र देशों के लिए खोली तिजोरी
Nirmala Sitharaman
Budget Speech की 10 बड़ी बातें

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "आज वित्त मंत्री के भाषण में एक Deja vu मोमेंट दिखाई देता है. एक ऐसा राज्य जो देश के फॉरेक्स रिज़र्व,स्किल्ड वर्कफोर्स और सॉफ्ट पावर में इतना मज़बूत योगदान देता है, वह केंद्र सरकार के वित्तीय विज़न में पूरी तरह से गायब दिख रहा है. चुनाव वाले साल में "अदृश्य केरल का बजट" अपने आप में एक संदेश है.  

Advertisement

बता दें कि इस वर्ष केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं.

शशि थरूर ने राज्य की पी विजयन सरकार और केंद्र दोनों से निराशा जताते हुए थरूर ने कहा कि मलयाली लोग एक ऐसे केंद्र के बीच फंसे हैं जो "हमारे दर्द के प्रति उदासीन है और एक ऐसी राज्य सरकार हैं जो अपनी वित्तीय फिजूलखर्ची से इनकार कर रही है."

उन्होंने आगे लिखा, "केरल की राजधानी के MP होने के नाते मैं देखता हूं कि हमारा राज्य बजट केंद्र सरकार के फंड की एक फैंटसी पर बनी थी, जिसे आज के केंद्रीय बजट ने साफ तौर पर पूरा नहीं किया है."

बजट पर निराशा जताते हुए थरूर ने एक ऐसे विकल्प की मांग की जो "दिल्ली में सम्मान हासिल करे और केरल में विकास लाए."

इससे पहले थरूर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट में AIIMS की स्थापना सहित केरल से किए गए अपने वादों को पूरा करेगी. उन्होंने "युद्ध स्तर" पर केरल में हो रहे तटीय कटाव से निपटने की जरूरत पर ज़ोर दिया.

थरूर ने पूछा कि अगर चीन को ज़मीन का एक इंच भी खोने पर "युद्ध" और "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों" पर चर्चा होती है, तो उनके दावे के अनुसार समुद्र तट के किनारों पर जमीन के नुकसान पर वैसा ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement