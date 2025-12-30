scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले से बढ़ा तनाव, PM मोदी ने जताई चिंता

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता जताई है. रूस ने यूक्रेन पर 91 ड्रोन से हमले की कोशिश का आरोप लगाया है, जिसे कीव ने खारिज कर दिया. इस घटनाक्रम से चल रही शांति वार्ताओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

Advertisement
X
रूस का दावा था कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर हमला किया है. (File Photo)
रूस का दावा था कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर हमला किया है. (File Photo)

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर की रात मॉस्को के पश्चिम में स्थित नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अनुसार, इस कथित हमले में 91 लंबी दूरी के ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जिन्हें रूसी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया. रूस का दावा है कि इस घटना में न तो कोई घायल हुआ और न ही किसी तरह का नुकसान हुआ. प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर चिंता जाहिर की है.

इस मामले पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों से बेहद चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में शांति की दिशा में चल रहे कूटनीतिक प्रयास ही संघर्ष को खत्म करने का सबसे बेहतर रास्ता हैं. पीएम मोदी ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि वे ऐसे किसी भी कदम से बचें, जो इन प्रयासों को कमजोर कर सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Adhir Ranjan Chowdhury, Adhir Chowdhury, Matua Vote Bank, Matua, Matua Vote Bank, Congress, SIR
'बांग्ला बोलने वाले बांग्लादेशी नहीं...' PM मोदी से मिलकर ऐसा क्यों बोले अधीर रंजन?
India Deals Amid Trump 50% Tariff
1 जनवरी से 'Zero Tariff'... ट्रंप का टैरिफ फेल, भारत ने यहां कर दिया बड़ा खेल
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana Benefits
25 लाख परिवार बोले- 'Bye-Bye बिजली बिल', इस सरकारी स्कीम में 300 यूनिट फ्री
एंटीबायोटिक दवाओं के मनचाहे इस्‍तेमाल से हम अपने भीतर अपने दुश्‍मन सुपरबग की फौज खड़ी कर रहे हैं.
हमारे 'एंटीबायोटिक-प्रेम' ने तैयार कर दी है सुपरबग की फौज, नई महामारी की ओर बढ़ता देश
Modi in Church
'सिर्फ दिखावा...', PM मोदी की क्रिसमस चर्च यात्रा पर कैथोलिक पत्रिका ने उठाए सवाल
Advertisement

यह भी पढ़ें: पुतिन के घर के पास गिरे 91 ड्रोन ने बिगाड़ा शांति समझौते का माहौल, जेलेंस्की की सफाई, ट्रंप को भी उतरना पड़ा

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस कथित ड्रोन हमले को "राज्य प्रायोजित आतंकवाद" करार दिया और कहा कि ऐसे लापरवाह कदमों का जवाब जरूर दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि रूसी सशस्त्र बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई के लिए लक्ष्यों का चयन कर लिया गया है. हालांकि, रूस ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया है.

यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें झूठा और शांति वार्ताओं को पटरी से उतारने की कोशिश बताया है. यूक्रेन का कहना है कि रूस इस तरह के दावे कर अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचना चाहता है

यह भी पढ़ें: शांति वार्ता ठुकराई तो ताकत से हासिल करेंगे लक्ष्य... ट्रंप-जेलेंस्की मुलाकात से पहले पुतिन की चेतावनी से बढ़ा तनाव

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने उन्हें फोन पर इस कथित हमले की जानकारी दी थी, इस हमले से वह नाराज हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी दोहराया कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता जल्द हो सकता है.

Advertisement

ट्रंप ने हाल ही में फ्लोरिडा में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी और कहा था कि दोनों पक्ष समझौते के काफी करीब हैं, हालांकि कुछ जटिल क्षेत्रीय मुद्दे अब भी बने हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement