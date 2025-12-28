scorecardresearch
 
शांति वार्ता ठुकराई तो ताकत से हासिल करेंगे लक्ष्य... ट्रंप-जेलेंस्की मुलाकात से पहले पुतिन की चेतावनी से बढ़ा तनाव

यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और पश्चिम के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. कीव पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति वार्ता को लेकर सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, शांति वार्ता ठुकराई जाती है तो वे ताकत से अपना लक्ष्य हासिल करेंगे.

ट्रंप-जेलेंस्की के बीच बैठक से पहले पुतिन ने अल्टीमेटम दिया.
ट्रंप-जेलेंस्की के बीच बैठक से पहले पुतिन ने अल्टीमेटम दिया.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता को ठुकराता है तो रूस अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को बल प्रयोग के जरिए पूरा करेगा. यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब रूस ने कीव पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक किया. फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की प्रस्तावित मुलाकात से पहले कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है.

यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कड़ा रुख अपनाया और कहा कि मास्को को लगता है कि कीव संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है. पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर कूटनीति नाकाम रहती है तो रूस अपनी 'स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन' के सभी उद्देश्यों को सैन्य ताकत के जरिए हासिल करेगा.

रूसी सरकारी समाचार एजेंसी TASS के हवाले से पुतिन ने कहा, अगर कीव के अधिकारी इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना नहीं चाहते तो हम अपने सामने रखे गए सभी कार्यों को विशेष सैन्य अभियान के तहत सैन्य साधनों से पूरा करेंगे.

पुतिन ने यह भी कहा कि जिस नेतृत्व को वह 'कीव शासन' कहते हैं, वह शांति समझौते को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है. उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि आज भी दुर्भाग्य से कीव शासन के नेता इस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोई जल्दी नहीं दिखा रहे हैं. मैंने एक साल पहले विदेश मंत्रालय में दिए अपने भाषण में भी इस बारे में बात की थी.

कीव पर अब तक का बड़ा हमला

पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब रूस ने रातभर चले हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों पर करीब 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागीं. इन हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 27 लोग घायल हुए हैं.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि करीब 10 घंटे तक चला यह भीषण हमला इस बात का साफ सबूत है कि मास्को फरवरी 2022 में शुरू की गई जंग को खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखता. इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है.

रूसी सैन्य ठिकाने पर पहुंचे पुतिन

क्रेमलिन की ओर से पहले कहा गया था कि पुतिन ने एक रूसी सैन्य कमांड पोस्ट का दौरा किया, जहां उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव और 'सेंटर' तथा 'ईस्ट' ग्रुपिंग की कमान संभाल रहे सैन्य अधिकारियों ने ब्रीफिंग दी. इसके बाद रूसी अधिकारियों ने नए इलाकों पर कब्जे का भी दावा किया. रूस का कहना है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के डोनेत्स्क और जापोरिज्जिया क्षेत्रों में कुछ कस्बों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है.

ट्रंप से मिलने जा रहे हैं जेलेंस्की

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में मुलाकात करने वाले हैं. इस बैठक में लगभग चार साल से जारी युद्ध को खत्म करने के संभावित रास्तों पर चर्चा होने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि बातचीत में सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय विवाद प्रमुख मुद्दे होंगे, खासकर डोनेत्स्क और जापोरिज्जिया को लेकर बातचीत होने की संभावना है.

जेलेंस्की ने क्या कहा...

ट्रंप से मुलाकात से पहले जेलेंस्की शनिवार को कनाडा पहुंचे, जहां उन्होंने बातचीत की. उन्होंने कहा कि कीव पर हुए ताजा हमले रूस की शांति वार्ता को लेकर असली मंशा दिखाते हैं. जेलेंस्की ने कहा कि रूस के नए हमले यह साबित करते हैं कि मॉस्को शांति नहीं चाहता और युद्ध को लंबा खींचने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने इन हमलों को 'हमारी शांति कोशिशों का रूस का जवाब' बताया.

