कौन हैं रॉबर्ट वाड्रा-प्रियंका गांधी के होने वाले समधी-समधन? जानिए रेहान की होने वाली दुल्हन अवीवा बेग की फैमिली के बारे में

जानकारी के मुताबिक रेहान वाड्रा और अवीवा पिछले सात साल से इस रिलेशनशिप में हैं. रेहान ने हाल ही में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया. रेहान और अवीवा की शादी के लिए दोनों ही परिवारों ने अपनी सहमति दे दी है. दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद सगाई होने जा रही है. वाड्रा परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रेहान की ओर से शादी के प्रस्ताव को अवीवा ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया.

राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं
राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं

गांधी फैमिली में जल्द ही 'बैंड-बाजा-बारात' की धूम मच सकती है. कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान के सिर सेहरा सजने वाला है. मंगलवार को सुबह सगाई की खबरें आम रहीं और इसी बीच सामने आया कि गांधी-वाड्रा परिवार राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचा है. अभी तक दुल्हन बनने वाली अवीवा बेग के परिवार को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें दिल्ली बेस्ड कारोबारी इमरान बेग की बेटी बताया जा रहा है. उनकी मां नंदिता बेग इंटीरियर डिजाइनर हैं.

बता दें कि, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा समेत गांधी–वाड्रा परिवार के अन्य सदस्य दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए सवाई माधोपुर पहुंचे हैं. परिवार रणथंभौर नेशनल पार्क के पास स्थित होटल शेरबाग में ठहरा हुआ है. पारिवारिक कार्यक्रमों के तहत रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई का आयोजन किया जाना है. इसके साथ ही गांधी–वाड्रा परिवार नए साल का जश्न भी रणथंभौर में मनाएगा.

दोनों परिवारों के रहे हैं करीबी संबंध
The Economic times की रिपोर्ट की मानें तो रेहान वाड्रा की गर्लफ्रेंड और होने वाली मंगेतर अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं. वह कारोबारी इमरान बेग और इंटीरियर डिज़ाइनर नंदिता बेग की बेटी हैं. दोनों परिवारों के बीच वर्षों से करीबी संबंध रहे हैं. खबरों की मुताबिक नंदिता बेग ने कांग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के इंटीरियर डिज़ाइन में प्रियंका गांधी की मदद की थी. बताया जाता है कि रेहान और अवीवा ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की है, जिससे समय के साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया.

यह भी पढ़ें- हजारों में बिकती है एक फोटो... कौन हैं प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की फोटोग्राफर गर्लफ्रेंड अवीवा बेग?

जनवरी 2026 की शुरुआत में सगाई की संभवानाएं
नए साल से पहले इस खुशहाल रिश्ते की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है. सूत्रों की मानें तो सगाई समारोह राजस्थान में हो सकता हो, जो दो से तीन दिन का एक निजी आयोजन होगा. हालांकि, सगाई की तारीखें अभी सामने नहीं आई हैं. जनवरी, 2026 की शुरुआत में सगाई होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं.

गौरतलब है कि 25 साल के रेहान वाड्रा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं. 'डार्क परसेप्शन' नाम से सोलो एग्जीबिशन कर चुके रेहान नेचर फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग में दिलचस्पी रखते हैं. कला और फोटोग्राफी के प्रति झुकाव रखने वाले रेहान राजनीति और लाइमलाइट से दूर रहते हैं. विजुअल आर्टिस्ट रेहान वाड्रा ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही करने के बाद देहरादून और लंदन से आगे की पढ़ाई की है.

यह भी पढ़ें: देहरादून से स्कूलिंग, लंदन से कॉलेज... करते क्या हैं प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा?

अवीवा ने दिल्ली से ही की है पढ़ाई
सार्वजनिक आयोजनों में कम नजर आने वाले रेहान राजनीति में आएंगे भी या नहीं, इसे लेकर भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं है. बता दें कि अवीवा बेग के परिवार की गिनती वाड्रा परिवार के करीबियों में होती है. अवीवा ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही करने के बाद मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में भी डिग्री हासिल की है. अवीवा बेग भी रेहान की तरह ही फोटोग्राफी में रुचि रखती हैं और फोटोग्राफर हैं.

