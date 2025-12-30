scorecardresearch
 
तस्वीरों में देखें रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की खूबसूरत केमिस्ट्री, राजस्थान में होगी ग्रैंड सगाई

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा जनवरी 2026 में अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई करेंगे. अवीवा दिल्ली की एक पेशेवर फोटोग्राफर, प्रोडक्शन हाउस की सह-संस्थापक और पूर्व नेशनल फुटबॉलर हैं. 25 वर्षीय रेहान वाड्रा एक इंस्टॉलेशन और विज़ुअल आर्टिस्ट हैं.

गांधी परिवार की होने वाली बहू अवीवा बेग का दिल्ली से गहरा नाता है (Photo- Instagram)
कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा जल्द ही शादी के बंधन में बंधन वाले हैं. कहा जा रहा है कि रेहान और अवीवा बेग जनवरी 2026 की शुरुआत में राजस्थान में एक निजी समारोह में सगाई करेंगे.

 यह जोड़ा पिछले 7 वर्षों से रिश्ते में है और हाल ही में रेहान के प्रपोज़ल के बाद दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि यह सगाई समारोह दो से तीन दिन का निजी कार्यक्रम होगा, जिसमें सीमित मेहमान शामिल होंगे.

हालांकि अभी तक दोनों परिवारों की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.अवीवा बेग दिल्ली के एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो वाड्रा परिवार के बेहद करीब माना जाता है.

7 साल से रिश्ते में हैं अवीवा बेग और रेहान वाड्रा (Photo- Instagram)

 अवीवा ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली से की और उसके बाद मीडिया कम्युनिकेशंस और जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की. रेहान की तरह अवीवा भी रचनात्मक क्षेत्र (Creative Arts) से जुड़ी हैं और राजनीति की चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं.

ये भी पढ़ें: कौन हैं रॉबर्ट वाड्रा-प्रियंका गांधी के होने वाले समधी-समधन? जानिए रेहान की होने वाली दुल्हन अवीवा बेग की फैमिली के बारे में
 

फोटोग्राफर और नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी अवीवा केवल एक पेशेवर फोटोग्राफर ही नहीं, बल्कि एक पूर्व नेशनल लेवल फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं.

अवीवा Atelier 11 नामक फोटोग्राफी स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी की सह-संस्थापक हैं. उनकी फोटोग्राफी प्रकृति, रोजमर्रा की जिंदगी और मानवीय भावनाओं के जटिल तालमेल को दर्शाती है. 

उनके काम की प्रदर्शनियां 'इंडिया आर्ट फेयर' और 'मेथड गैलरी' जैसे बड़े मंचों पर लग चुकी हैं.वहीं रेहान वाड्रा (25) खुद भी एक विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं. कला और प्रकृति के प्रति समान रुचि ने ही इन दोनों को एक-दूसरे के करीब लाया. 

हालांकि शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान में होने वाला यह 2-3 दिवसीय सगाई समारोह इस नए अध्याय की शुरुआत करेगा.
 

