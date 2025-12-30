तस्वीरों में देखें रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की खूबसूरत केमिस्ट्री, राजस्थान में होगी ग्रैंड सगाई

कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा जल्द ही शादी के बंधन में बंधन वाले हैं. कहा जा रहा है कि रेहान और अवीवा बेग जनवरी 2026 की शुरुआत में राजस्थान में एक निजी समारोह में सगाई करेंगे.

यह जोड़ा पिछले 7 वर्षों से रिश्ते में है और हाल ही में रेहान के प्रपोज़ल के बाद दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि यह सगाई समारोह दो से तीन दिन का निजी कार्यक्रम होगा, जिसमें सीमित मेहमान शामिल होंगे.

हालांकि अभी तक दोनों परिवारों की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.अवीवा बेग दिल्ली के एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो वाड्रा परिवार के बेहद करीब माना जाता है.

7 साल से रिश्ते में हैं अवीवा बेग और रेहान वाड्रा (Photo- Instagram)

अवीवा ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली से की और उसके बाद मीडिया कम्युनिकेशंस और जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की. रेहान की तरह अवीवा भी रचनात्मक क्षेत्र (Creative Arts) से जुड़ी हैं और राजनीति की चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं.

फोटोग्राफर और नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी अवीवा केवल एक पेशेवर फोटोग्राफर ही नहीं, बल्कि एक पूर्व नेशनल लेवल फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं.

अवीवा Atelier 11 नामक फोटोग्राफी स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी की सह-संस्थापक हैं. उनकी फोटोग्राफी प्रकृति, रोजमर्रा की जिंदगी और मानवीय भावनाओं के जटिल तालमेल को दर्शाती है.

उनके काम की प्रदर्शनियां 'इंडिया आर्ट फेयर' और 'मेथड गैलरी' जैसे बड़े मंचों पर लग चुकी हैं.वहीं रेहान वाड्रा (25) खुद भी एक विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं. कला और प्रकृति के प्रति समान रुचि ने ही इन दोनों को एक-दूसरे के करीब लाया.

हालांकि शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान में होने वाला यह 2-3 दिवसीय सगाई समारोह इस नए अध्याय की शुरुआत करेगा.



