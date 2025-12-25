scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राहुल गांधी ने कर्नाटक की तारीफ करते-करते ऐसा क्या लिख दिया, अश्विनी वैष्णव बोले- Thank You

राहुल गांधी ने दो दिन पहले कर्नाटक सरकार की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी. इसी को लेकर केंद्र सरकार के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें थैंक यू कहा है.

Advertisement
X
अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी को क्यों कहा थैंक यू (Photo: PTI)
अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी को क्यों कहा थैंक यू (Photo: PTI)

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट किया था. राहुल गांधी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित फॉक्सकॉन की वूमेन लेड आईफोन यूनिट में रिकॉर्ड भर्ती का उल्लेख किया था. इस पोस्ट की शुरुआत में राहुल गांधी ने भारत के विकास और नौकरियां देने की बात का उल्लेख किया. लोकसभा में विपक्ष के नेता की इस फेसबुक पोस्ट के लिए अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर थैंक यू लिखा है.

दरअसल, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के देवनहल्ली में ताइवानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरर फॉक्सकॉन की यूनिट है. वूमेन लेड इस यूनिट में आठ से नौ महीने में ही करीब 30 हजार भर्तियां हुई हैं. इनमें से अधिकतर कर्मचारियों की उम्र 19 से 24 वर्ष के बीच है और इनमें से ज्यादातर की यह पहली नौकरी है. राहुल गांधी ने दो दिन पहले इसे लेकर ही पोस्ट किया था.

यह भी पढ़ें: बर्लिन में राहुल गांधी ने उठाया ‘वोट चोरी’ का मुद्दा, BJP ने बताया देश का अपमान

सम्बंधित ख़बरें

पीड़िता ने राहुल गांधी से 10 जनपथ पर की मुलाकात (Photo: PTI)
उन्नाव रेप पीड़िता की राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात, रखीं तीन मांगें
tejashwi yadav arvind kejriwal
2025 में ये रहे भारतीय राजनीति के सबसे बड़े 'लूजर्स', इनका 2026 में क्‍या होगा?
Rahul Gandhi
'मोनोपॉली को दी खुली छूट', राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर व्यापारियों को बर्बाद करने का लगाया आरोप
karnataka congress crisis rahul gandhi dk shivakumar and siddaramaiah
सिद्धारमैया पर फिर टला फैसला, 7 जनवरी तक बने रहे CM तो तोड़ देंगे ये रिकॉर्ड
राहुल गांधी के जर्मनी में दिए भाषण से क्या देश का हुआ अपमान? देखें हल्ला बोल

उन्होंने फॉक्सकॉन की भर्ती से संबंधित एक समाचार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा था कि यही वह भारत है, जिसे बनाया जाना चाहिए. राहुल गांधी ने सम्मानजनक नौकरियां, सभी के लिए अवसर का उल्लेख करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तारीफ की थी. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि कर्नाटक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करके एक मिसाल पेश कर रहा है, जहां विनिर्माण इतनी तेजी से इतना आगे बढ़ सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'मोनोपॉली को दी खुली छूट', राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर व्यापारियों को बर्बाद करने का लगाया आरोप

राहुल गांधी ने इसे रोजगार सृजन की दिशा में परिवर्तनकारी कदम बताते हुए कांग्रेस की सरकार वाले कर्नाटक के अनुकूल माहौल की तारीफ की. केंद्र सरकार में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसी पोस्ट के लिए राहुल गांधी को थैंक यू कहा है. अश्विनी वैष्णव ने तंज करते हुए यह भी कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की सफलता स्वीकार की है. इसके लिए उन्हें (राहुल गांधी को) धन्यवाद. उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में आगे लिखा है कि हम प्रधानमंत्री के विजन को लागू करते हुए एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी बनते जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement