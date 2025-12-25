राहुल गांधी ने कर्नाटक की तारीफ करते-करते ऐसा क्या लिख दिया, अश्विनी वैष्णव बोले- Thank You

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट किया था. राहुल गांधी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित फॉक्सकॉन की वूमेन लेड आईफोन यूनिट में रिकॉर्ड भर्ती का उल्लेख किया था. इस पोस्ट की शुरुआत में राहुल गांधी ने भारत के विकास और नौकरियां देने की बात का उल्लेख किया. लोकसभा में विपक्ष के नेता की इस फेसबुक पोस्ट के लिए अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर थैंक यू लिखा है.

दरअसल, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के देवनहल्ली में ताइवानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरर फॉक्सकॉन की यूनिट है. वूमेन लेड इस यूनिट में आठ से नौ महीने में ही करीब 30 हजार भर्तियां हुई हैं. इनमें से अधिकतर कर्मचारियों की उम्र 19 से 24 वर्ष के बीच है और इनमें से ज्यादातर की यह पहली नौकरी है. राहुल गांधी ने दो दिन पहले इसे लेकर ही पोस्ट किया था.

उन्होंने फॉक्सकॉन की भर्ती से संबंधित एक समाचार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा था कि यही वह भारत है, जिसे बनाया जाना चाहिए. राहुल गांधी ने सम्मानजनक नौकरियां, सभी के लिए अवसर का उल्लेख करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तारीफ की थी. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि कर्नाटक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करके एक मिसाल पेश कर रहा है, जहां विनिर्माण इतनी तेजी से इतना आगे बढ़ सकता है.

राहुल गांधी ने इसे रोजगार सृजन की दिशा में परिवर्तनकारी कदम बताते हुए कांग्रेस की सरकार वाले कर्नाटक के अनुकूल माहौल की तारीफ की. केंद्र सरकार में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसी पोस्ट के लिए राहुल गांधी को थैंक यू कहा है. अश्विनी वैष्णव ने तंज करते हुए यह भी कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की सफलता स्वीकार की है. इसके लिए उन्हें (राहुल गांधी को) धन्यवाद. उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में आगे लिखा है कि हम प्रधानमंत्री के विजन को लागू करते हुए एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी बनते जा रहे हैं.

