scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बर्लिन में राहुल गांधी ने उठाया ‘वोट चोरी’ का मुद्दा, BJP ने बताया देश का अपमान

राहुल गांधी ने 18 दिसंबर को बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में बातचीत के दौरान कहा कि BJP भारतीय संविधान को खत्म करना चाहती है, क्योंकि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है. इस पर अब बीजेपी ने राहुल पर चौतरफा पलटवार किया है.

Advertisement
X
बर्लिन में राहुल गांधी ने BJP पर संविधान की मूल भावना को खत्म करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे (Photo- PTI)
बर्लिन में राहुल गांधी ने BJP पर संविधान की मूल भावना को खत्म करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे (Photo- PTI)

जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों को लेकर देश की राजनीति में घमासान मच गया है. बर्लिन के हर्टी स्कूल में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर संविधान की मूल भावना को खत्म करने और चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए. उनके इन बयानों पर BJP ने इसे विदेश में भारत की छवि खराब करने वाला करार देते हुए तीखा पलटवार किया है.

दरअसल, राहुल गांधी 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर थे. 18 दिसंबर को उन्होंने बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में बातचीत के दौरान कहा कि BJP भारतीय संविधान को खत्म करना चाहती है, क्योंकि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि देश के संस्थागत ढांचे पर BJP का कब्जा है और सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ED) व केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रही है.

चुनावी प्रक्रिया पर भी राहुल ने उठाए थे सवाल

सम्बंधित ख़बरें

कनोटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता बसवराज बोम्‍मई. (फाइल फोटो)
'कांग्रेस ने एक नहीं, कई बार की है गांधी की हत्या...', कर्नाटक के पूर्व CM ने राहुल गांधी को भी घेरा
'विदेशी धरती पर देश से ऊपर कुछ भी नहीं...', राहुल गांधी के बयान पर बोले सपा सांसद
Rahul Gandhi
'विदेशी षड्यंत्रकारियों के प्रभाव में...', जर्मनी में दिए बयान पर राहुल गांधी को बीजेपी ने घेरा
nitish kumar arvind kejriwal
साल 2025 की 7 बड़ी राजनीतिक घटनाएं, ज‍िन्‍होंने भारत में उथल-पुथल मचाई
Rahul Gandhi questions BJP and central government from Germany
जर्मनी से राहुल का सरकार और RSS पर सवाल, सुनिए क्या कहा

चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस जीत चुकी थी, लेकिन नतीजे बदले गए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए. राहुल गांधी ने दावा किया कि देश के लाखों लोगों की सोच सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से अलग है, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है.

Advertisement

कांग्रेस पार्टी ने सोमवार रात इस बातचीत का लगभग एक घंटे लंबा वीडियो भी जारी किया, जिसमें राहुल गांधी ने वही आरोप दोहराए जो वह देश में भी लगातार उठाते रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने विदेश में भी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात की है.

राहुल पर बीजेपी ने किया पलटवार

BJP ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विदेशी धरती से भारत के बारे में बयानबाजी को देश का अपमान करार दिया. उन्होंने कहा कि दुनिया के 29 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया है, जबकि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं. 

वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि RSS को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे.

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने राहुल गांधी को 'बच्चा' बताते हुए कहा कि संसद सत्र के दौरान विदेश जाकर देश के खिलाफ बयान देना गैरजिम्मेदाराना है. वहीं BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से करते हुए उन पर देश विरोधी ताकतों से जुड़ने का आरोप लगाया.

बीजेपी ने राहुल पर लगाए गंभीर आरोप

BJP ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर एक और बड़ा आरोप लगाया. गौरव भाटिया ने दावा किया कि राहुल गांधी जिस हर्टी स्कूल में बोले, उसकी प्रोफेसर कॉर्नेलिया वोल का संबंध अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से जुड़ी संस्थाओं से है. BJP का आरोप है कि सोरोस भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस उनसे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है.

Advertisement

इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है. घोसी से सपा सांसद राजीव राय ने कांग्रेस और BJP दोनों को नसीहत देते हुए कहा कि देश के बाहर भारत के खिलाफ बयानबाजी से सभी दलों को बचना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement