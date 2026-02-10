'पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे', नरवणे की किताब को लेकर सरकार पर राहुल का हमला

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आजतक से बातचीत में कहा, "या तो नरवणे साहब पर यकीन करें या पेंगुइन पर विश्वास करें. ज़ाहिर तौर पर मैं तो जनरल नरवणे पर ही विश्वास करूंगा."
राहुल गांधी ने जनरल नरवणे का एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा, "यह उनका ट्वीट है. मनोज नरवणे ने कहा था कि दोस्तों मेरी किताब अब उपलब्ध है. बस लिंक को फॉलो कीजिए."
राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि नरवणे या पेंगुइन झूठ बोल रहे हैं. पेंगुइन कह रहा है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है. किताब अमेज़न पर उपलब्ध है. जनरल नरवणे ने 2023 में ट्वीट किया था कि किताब एवेलबल है. मैं पेंगुइन से ज्यादा नरवणे पर यकीन करूंगा क्योंकि वे आर्मी चीफ थे.
राहुल गांधी ने कहा, "नरवणे ने किताब में एक स्टेटमेंट लिखा, जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री के फेवर में नहीं है. यह आपको तय करना है कि पेंगुइन सच बोल रहा है या जनरल नरवणे झूट बोल रहे हैं."
पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस वजह से हुई है. ये हुआ है, इसको समझिए. नरवणे जी और एपस्टीन की बात सब हो रहा है. अहम ये है."