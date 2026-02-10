scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे', नरवणे की किताब को लेकर सरकार पर राहुल का हमला

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है.

Advertisement
X
केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने फिर बोला हमला (Photo: PTI)
केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने फिर बोला हमला (Photo: PTI)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आजतक से बातचीत में कहा, "या तो नरवणे साहब पर यकीन करें या पेंगुइन पर विश्वास करें. ज़ाहिर तौर पर मैं तो जनरल नरवणे पर ही विश्वास करूंगा."

rahul gandhi
(Photo: PTI)

राहुल गांधी ने जनरल नरवणे का एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा, "यह उनका ट्वीट है. मनोज नरवणे ने कहा था कि दोस्तों मेरी किताब अब उपलब्ध है. बस लिंक को फॉलो कीजिए." 

राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि नरवणे या पेंगुइन झूठ बोल रहे हैं. पेंगुइन कह रहा है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है. किताब अमेज़न पर उपलब्ध है. जनरल नरवणे ने 2023 में ट्वीट किया था कि किताब एवेलबल है. मैं पेंगुइन से ज्यादा नरवणे पर यकीन करूंगा क्योंकि वे आर्मी चीफ थे. 

congress rahul
कांग्रेस के लीडर्स संसद में आज ये पोस्टर लेकर पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें: 'नरवणे की किताब न छपी, न बिकी और न ही बांटी गई', FIR के बाद पेंगुइन पब्लिकेशन का बयान

सम्बंधित ख़बरें

Nishikant Dubey and Rahul Gandhi
'संसद में कांग्रेस का हंगामा... जॉर्ज सोरोस के इशारे पर', निशिकांत दुबे का दावा
Rahul Gandhi's statement on Narwane book controversy in parliament
नरवणे की किताब पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi speaks to the media, as he shows a copy of the unpublished
'नरवणे की किताब न छपी, न बिकी', FIR के बाद पेंगुइन पब्लिकेशन का बयान
Rahul Gandhi speaks on denial of permission in the house and related issues
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात में क्या हुई बात, खुद राहुल गांधी ने बताया
राहुल गांधी-ओम बिरला की मुलाकात से क्या खत्म होगा सदन में गतिरोध? देखें हल्ला बोल
Advertisement

राहुल गांधी ने कहा, "नरवणे ने किताब में एक स्टेटमेंट लिखा, जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री के फेवर में नहीं है. यह आपको तय करना है कि पेंगुइन सच बोल रहा है या जनरल नरवणे झूट बोल रहे हैं."

पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस वजह से हुई है. ये हुआ है, इसको समझिए. नरवणे जी और एपस्टीन की बात सब हो रहा है. अहम ये है."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement