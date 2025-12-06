scorecardresearch
 
IRCTC स्कैम: केस ट्रांसफर की याचिका पर 9 दिसंबर को होगी सुनवाई, जानें जज पर राबड़ी के आरोप

IRCTC स्कैम केस की सुनवाई मौजूदा विशेष जज विशाल गोंगने से हटाकर किसी अन्य जज को सौंपने की राबड़ी देवी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. अब मामला 9 दिसंबर को सुना जाएगा. राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि जज पक्षपात कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं कर रहे और आरोप तय करते समय चुनाव के दौरान उन्हें दिल्ली बुलाकर परेशान किया गया.

राबड़ी देवी ने विशेष जज विशाल गोंगने की कोर्ट से केस ट्रांसफर करने की याचिका दायर की है. (Photo: ITG)
IRCTC स्कैम केस मौजूदा विशेष जज विशाल गोंगने की कोर्ट से दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज शनिवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. यह याचिका बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की ओर से दायर की गई थी. अब सुनवाई मंगलवार 9 दिसंबर को जारी रहेगी.

क्या हैं राबड़ी देवी के आरोप?

शनिवार को सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी के वकील ने आरोप लगाया कि IRCTC मामले की सुनवाई कर रहे जज पक्षपात कर रहे हैं. वो जून 2026 तक फैसला सुना देंगे. जज बहुत से कानूनी प्रावधान और प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं. विशेष जज विशाल गोगने ने आरोप तय करते समय भी चुनाव के समय उन्हें दिल्ली आने को मजबूर किया था. 

'परिवार के लोगों को टारगेट किया जा रहा'

आरोप तय करते समय आदेश सुनाने के तरीके पर भी राबड़ी देवी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस मामले में बहुत से आरोपी हैं. लेकिन परिवार के लोगों को ही अदालत में टारगेट किया जाता है. लैंड फॉर जॉब केस में 103 आरोपी हैं. ये सभी आरोपी बिहार में पटना समेत दूरदराज इलाकों से आते हैं. इनकी परेशानियां और दिक्कतें नहीं सुनी जाती हैं. 

एक अन्य आरोपी ने भी जताई सहमति

उन्होंने कहा, 'कल को वो आरोपी किसी मुश्किल की वजह से कोर्ट नहीं आ पाए तो सीबीआई जमानत रद्द करने की मांग करने लगेगी.' इस मामले में दूसरे आरोपी सुजाता होटल्स के मालिक विनय कोचर ने भी इस केस की सुनवाई दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की राबड़ी देवी की मांग पर सहमति जताई है.

