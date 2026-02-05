'छिप रहे हैं PM मोदी...', लोकसभा स्पीकर की टिप्पणी पर प्रियंका का तीखा हमला

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोकसभा स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की किसी भई योजना के दावे को पूरी तरह से झूठ बताया.



दरअसल, बुधवार शाम को पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था. पर विपक्षी दलों के हंगामे कारण पीएम का अभिभाषण टल गया. इस पर आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि मुझे बहुत दुख के साथ सभा को ये सूचित करना है कि कल मेरे चैंबर में कुछ सदस्यों ने जिस तरह का व्यवहार किया, वैसा कभी नहीं हुआ. प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार किया, वह काले धब्बे की तरह था. हम सभी को सदन सुचारू रूप से चलाना चाहिए. जब सदन के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तब मेरे पास ये जानकारी आई कि कांग्रेस के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं. इसके बाद मैंनै नेता सदन से आग्रह किया कि उनको सदन में नहीं आना चाहिए. पीएम का आभार कि उन्होंने मेरा आग्रह माना और सदन नहीं आए.

'PM को चोट पहुंचाने का कोई सवाल नहीं'

प्रियंका गांधी ने स्पीकर की इसी टिप्पणी पर आपत्ति जताई है. कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा, 'ये पूरी तरह से झूठ है. प्रधानमंत्री पर हाथ उठाने, उन्हें चोट पहुंचाने या ऐसी किसी भी बात का कोई सवाल ही नहीं है. किसी ने भी ऐसी कोई योजना नहीं बनाई थी. इसलिए ऐसा कहना पूरी तरह गलत है.'

'PM में साहस नहीं...'



प्रियंका ने कहा कि सरकार स्पीकर से ये सब इसलिए कहलवा रही है, क्योंकि बुधवार को प्रधानमंत्री में सदन में आने का साहस नहीं था. कांग्रेसी सांसद ने स्पीकर पर हमला करते हुए कहा कि अगर आप अपने सदस्यों को किताबों के उदाहरण देने और बेतुकी बातें करने की अनुमति देंगे तो विपक्ष विरोध करेगा. मुझे खेद है, पीएम स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं. वो स्पीकर से ये सब कहलवा रहे हैं, क्योंकि कल उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं थी... क्योंकि तीन महिलाएं उनकी पीठ के सामने खड़ी थीं, ये कैसी बेतुकी बात है.

LoP को बोलने से क्यों रोका



उन्होंने स्पीकर के उस बयान की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने बुधवार को विपक्षी सदस्यों के आचरण को 'काला धब्बा' बताया था. प्रियंका ने मीडिया से आग्रह किया कि वह सरकार और गृह मंत्री अमित शाह से पूछें कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने से क्यों रोका जा रहा है. उन्होंने पूछा कि किसी सार्वजनिक स्रोत का हवाला देने से रोकने का आधार क्या है.

