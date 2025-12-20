scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PM मोदी का आज बंगाल और असम दौरा... NH, एयरपोर्ट टर्मिनल, खाद कारखाने की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे. वह बंगाल में 3,200 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे. असम में गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और नामरूप में 10,600 करोड़ रुपये के फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का भूमिपूजन करेंगे.

Advertisement
X
पीएम मोदी 20 दिसंबर को गुवाहाटी में नए एयपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे. (Photo: PTI)
पीएम मोदी 20 दिसंबर को गुवाहाटी में नए एयपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे. (Photo: PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और फर्टिलाइजर फैक्ट्री प्रोजेक्ट से जुड़े कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट पहुंचेंगे. वह यहां 3,200 करोड़ रुपये की लागत वाली दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

इनमें नदिया जिले में NH-34 के बाराजागुली–कृष्णनगर सेक्शन के 66.7 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग का उद्घाटन और उत्तर 24 परगना जिले में बारासात–बाराजागुली सेक्शन के 17.6 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग का शिलान्यास शामिल है. ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के रूप में काम करेंगी. इनके पूरा होने से यात्रा समय करीब 2 घंटे कम होगा, ट्रैफिक सुगम होगा और क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे. उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे. 

यह भी पढ़ें: उस मीटिंग में क्या-क्या बातें हुईं जिसमें पीएम मोदी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले मौजूद थे?

सम्बंधित ख़बरें

पीएम मोदी से मिले नितिन नबीन (Photo: Social Media)
PM मोदी से मिले नितिन नबीन, प्रधानमंत्री ने कहा- नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई
Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ में 814वें उर्स की तैयारी तेज... पीएम मोदी और खड़गे भेजेंगे चादर
Bay of Bengal: Bangladesh का Anti-India Plan बेनकाब
India-Oman CEPA Deal: 99% Indian Export पर Zero Tariff
PM Modi and other leader Chai par charcha
उस मीटिंग में क्या-क्या बातें हुईं जिसमें पीएम मोदी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले मौजूद थे?

इसके बाद प्रधानमंत्री 20 दिसंबर को ही असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे. दोपहर करीब 3 बजे वह लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और उसका निरीक्षण भी करेंगे. यह टर्मिनल लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला है और सालाना 1.3 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता रखता है. यह भारत का पहला नेचर-थीम बेस्ड एयरपोर्ट टर्मिनल है, जिसकी डिजाइन असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है. इस एयरपोर्ट टर्मिनल में उत्तर-पूर्व के बांस, काजीरंगा की हरियाली, गैंडे के प्रतीक और ‘स्काई फॉरेस्ट’ जैसी विशेषताओं को दर्शाया गया है.

Advertisement

प्रधानमंत्री 21 दिसंबर को सुबह गुवाहाटी के बोरागांव स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद वह डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप जाएंगे, जहां असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के अमोनिया-यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का भूमिपूजन करेंगे. करीब 10,600 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना किसानों के हित में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इसके शुरू होने पर असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक जरूरतें पूरी होंगी, आयात पर निर्भरता घटेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement