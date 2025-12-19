उस मीटिंग में क्या-क्या बातें हुईं जिसमें पीएम मोदी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले मौजूद थे?

संसद का शीतकालीन सत्र अब समापन तक पहुंच चुका है. पहले दिन से हंगामेदार रहे इस सत्र के आखिरी दिन भी दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला. हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई. शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद परंपरा के मुताबिक चाय पार्टी भी हुई.

इस चाय पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही विपक्षी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले समेत सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए. टी मीटिंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें मौजूद तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं. तस्वीरें सामने आने के बाद अब इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि इस मीटिंग में क्या-क्या बातें हुईं?

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच कांग्रेस महासचिव के निर्वाचन क्षेत्र केरल के वायनाड को लेकर बातचीत हुई है. प्रधानमंत्री मोदी के साथ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की बातचीत को सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष की तल्खी से अलग सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बताया जा रहा है.

पीएम मोदी और विपक्षी नेताओं के बीच हुई सौहार्दपूर्ण बातचीत

बैठक के दौरान सदस्यों ने नए संसद भवन में एक समर्पित हॉल की मांग प्रधानमंत्री के सामने रखी. इस पर एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि पुराने संसद भवन में ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन उसका बहुत कम इस्तेमाल होता था. सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि सत्र काफी उपयोगी रहा, हालांकि इसे और आगे बढ़ाया जा सकता था.

पीएम मोदी ने की एनके प्रेमचंद्रन की तारीफ, कहा- हमेशा तैयारी के साथ आते हैं

सांसदों ने पीएम मोदी से कहा कि देर रात तक विधेयक पारित करने को आदर्श स्थिति नहीं माना जाता. सत्र की शुरुआत से ही कई सदस्य, खासकर विपक्षी दलों के सदस्य इसे कम से कम एक हफ्ते बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इस टी मीटिंग में हल्के-फुल्के अंदाज़ में यह भी कहा गया कि विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण सत्र अपेक्षाकृत छोटा रहा.

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर चुटकी लेते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि वह विपक्ष की आवाज पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहते थे. प्रधानमंत्री मोदी ने केरल से लोकसभा के सदस्य एनके प्रेमचंद्रन जैसे विपक्षी सदस्यों के योगदान की सराहना भी की और कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए हमेशा पूरी तैयारी के साथ आते हैं. यह टी मीटिंग सदन की तल्खी से हटकर सौहार्दपूर्ण बताई जा रही है.

---- समाप्त ----