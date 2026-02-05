scorecardresearch
 
'कांग्रेस ने संविधान, राष्ट्रपति से लेकर सिखों तक का अपमान किया', पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तीखा वार

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. पीएम मोदी ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी को सिख समुदाय का अपमान बताया.

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संविधान के अपमान का भी आरोप लगाया (Photo- ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कल लोकसभा में राष्ट्रपति के संबोधन पर चर्चा नहीं हो सकी. यह संविधान का अपमान है, आदिवासी परिवार से आई महिला राष्ट्रपति का अपमान है. विपक्ष को संविधान शब्द बोलने का अधिकार नहीं है. 

उन्होंने कहा कल लोकसभा में बड़ी दर्दनाक घटना घटी. सदन में इस तरह का माहौल बना दिया गया. चेयर पर कागज फेंके गए. तब चेयर पर असम के ही एक सदस्य थे. क्या ये असम का अपमान नहीं? कल फिर फेंके गए कागज, तब आंध्र प्रदेश के एक दलित सदस्य थे. भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया, तब इन्होंने उसका भी विरोध किया. ये असम का विरोध है, पूरे देश के कलाप्रेमियों का विरोध है. असम इसे भूलने वाला नहीं है. 

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. पीएम मोदी ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी को सिख समुदाय का अपमान बताया. पीएम ने कहा, "इसी सदन के एक माननीय सांसद को कांग्रेस के शातिर दिमाग युवराज (राहुल गांधी) ने गद्दार कह दिया. अहंकार कितना सातवें आसमान पर पहुंच गया है इनका. कांग्रेस छोड़कर कितने ही लोग निकले हैं, किसी और को नहीं कहा. ये सिख थे. ये सिखों का, गुरुओं का अपमान था. सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, इसी के कारण कल कहा."

उन्होंने आगे कहा, "वह भी ऐसे व्यक्ति को कहा, जिनका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार है. सिख है, इसलिए गद्दार कहना दुर्भाग्य की बात है. सिखों के प्रति कांग्रेस के मन में क्या भाव है. एक तरफ ये दर्द, दूसरी तरफ सदानंद मास्टर का दर्द है. राजनीतिक द्वेष के कारण भरी जवानी में उनके दोनों पैर काट दिए. कटे पैर से जिंदगी गुजार रहे, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में जरा भी कटुता नहीं. उन्होंने जब अपने लिंब को टेबल पर रखा, वह दृश्य पीड़ादायक था. हम ऐसे लोगों से ही राजनीति में जीने-मरने की प्रेरणा पाते हैं. 

क्या था राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू का मामला?

दरअसल, बुधवार को संसद के मकर द्वार के बाहर राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी. इस दौरान राहुल गांधी ने बिट्टू को 'गद्दार' कहा था, जिसके जवाब में बिट्टू ने राहुल गांधी को 'देश का दुश्मन' बताया था. इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर पूरे सिख समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कार्रवाई की मांग की.

