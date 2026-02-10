scorecardresearch
 
PM मोदी ने शरद पवार को किया फोन, स्वास्थ्य का लिया हालचाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीपी (एसपी) नेता शरद पवार से फोन पर बातचीत की.

शरद पवार की तबीयत खराब चल रही है. (File Photo: ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीपी (एसपी) नेता शरद पवार से फोन पर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने शरद पवार का हालचाल जाना क्योंकि उनकी तबीयत खराब है. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (SP) के चीफ शरद पवार को गले में परेशानी, खांसी और बुखार की शिकायत के बाद सोमवार दोपहर पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था. सीनियर लीडर को आगे की मेडिकल केयर के लिए सोमवार दोपहर महाराष्ट्र के बारामती में उनके घर से शहर लाया गया.

बारामती में रहने के दौरान शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं थी और शुरू में उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट वहीं हुआ. हालांकि, उनकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें डिटेल्ड जांच और ट्रीटमेंट के लिए पुणे शिफ्ट करने की सलाह दी.

उनकी हेल्थ के बारे में अपडेट देते हुए, शरद पवार की बेटी और लोकसभा MP सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया था कि उनके पिता को सीने में जकड़न हो गई है और उन्हें पांच दिन तक एंटीबायोटिक्स लेनी होंगी.

सुप्रिया सुले अपने पति सदानंद सुले के साथ हॉस्पिटल में थीं और शरद पवार के साथ रह रही थीं. इससे पहले, शरद पवार के एक करीबी ने कहा था कि सीनियर लीडर को गले में इंफेक्शन है.

हॉस्पिटल अधिकारियों ने कहा कि पवार पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और अगले कदम पर फैसला लेने से पहले स्पेशलिस्ट की एक टीम उनकी हालत की जांच करेगी.

यह भी पढ़ें: अजित पवार की मौत के बाद शरद पवार से मिले थे तेजस्वी यादव, सामने आईं तस्वीरें

NCP(SP) नेताओं और समर्थकों ने पवार की सेहत पर चिंता जताई है, और कहा है कि परिवार में निजी नुकसान के बावजूद वह हाल के दिनों में पब्लिक मामलों में एक्टिव रहे हैं.

