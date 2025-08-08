ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच एकजुट हो रहा BRICS! ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने PM मोदी को किया फोन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और ब्राज़ील पर एकतरफा 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद, बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा का फोन आया. दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई.

हालांकि भारत सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में टैरिफ को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन लूला ने साफ किया कि उन्होंने "एकतरफा टैरिफ" पर चर्चा की. ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए लूला ने कहा, “ट्रंप बहुपक्षीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं.”

पीएम मोदी ने बातचीत के बाद एक्स पर लिखा कि उन्होंने राष्ट्रपति लूला से सार्थक चर्चा की और ब्राज़ील यात्रा की यादें साझा कीं. उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

पीएम मोदी का पोस्ट

दोनों नेताओं ने 'ग्लोबल साउथ' देशों के बीच सहयोग की अहमियत पर भी जोर दिया. पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई. ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उनका धन्यवाद, हम व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 'ग्लोबल साउथ' देशों के बीच मजबूत, जन-केंद्रित साझेदारी से सभी को फायदा होता है."

Had a good conversation with President Lula. Thanked him for making my visit to Brazil memorable and meaningful. We are committed to deepening our Strategic Partnership including in trade, energy, tech, defence, health and more. A strong, people-centric partnership between Global… — Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2025

लूला की अपील

ट्रंप द्वारा टैरिफ़ लगाए जाने के बाद से ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा लगातार BRICS देशों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं.

लूला ने इस चुनौती से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों, खासकर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करने की योजना बनाई है. उनका उद्देश्य है कि ब्रिक्स एकजुट होकर अमेरिका की टैरिफ नीति का संयुक्त जवाब तैयार करे.

लूला ने कहा, “यह याद रखना ज़रूरी है कि G20 में ब्रिक्स के 10 देश हैं.” वे ब्राज़ील की ब्रिक्स अध्यक्षता के ज़रिए रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य सदस्यों को एक मंच पर लाना चाहते हैं. बातचीत में दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, कृषि, स्वास्थ्य, और जन-जन संपर्क जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. दोनों ने खुले संवाद बनाए रखने का भी फैसला किया.

