पप्पू यादव ने बिहार में बाढ़ पीड़ितों को बांटा कैश, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू है. लेकिन इस बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बाढ़ पीड़ितों को नकद राशि बांटते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो में पप्पू यादव को हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटते नजर आए. उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने इलाके में 80 लोगों को चार-चार हजार रुपये दिए हैं. इसे सीधे-सीधे आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है. इन आरोपों पर पप्पू यादव का कहना है कि मुसीबत में फंसे लोगों को पैसे बांटने में कैसे आचार संहिता हो सकती है.

पप्पू यादव ने कहा कि 15 दिनों में 150 से 200 परिवार बर्बाद हो गए हैं. यहां यादव और राजपूत लोग हैं. मुझे दुख है कि मैं दो दिन देर से यहां आया. चार-चार हजार रुपये में कम से कम लोगों के पास तिरपाल तो होगा. ये लोग 15 से 20 दिन जी तो लेंगे.

दरअसल पप्पू यादव हाजीपुर के सहदेई प्रखंड में गंगा नदी में आई बाढ़ के कारण कटाव से प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों और स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की.

बता दें कि बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होना है. पहले चरण के तहत छह नवंबर और दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को चुनाव होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

