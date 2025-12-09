'कहीं ड्रग या विस्फोटक तो नहीं...', पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी को लंदन में पुलिस ने रोका- VIDEO

पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नक़वी के लंदन दौरे के दौरान कथित रूप से हुई एक घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश पुलिस ने नक़वी की गाड़ी को ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के बाहर रोककर कड़ी तलाशी ली और उनके साथ 'अनुचित व्यवहार' किया.
सोशल मीडिया यूजर सांगार पैखर ने दावा किया कि नकवी की कार की विस्फोटक पदार्थों के लिए जांच की गई, और यह तब हुआ जब वे गाड़ी में ही बैठे हुए थे.
एक अन्य यूजर बुरहान उद्दीन ने लिखा कि पुलिस ने कार का ट्रंक तक खोलकर देखा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें कोई प्रतिबंधित सामान-जैसे ड्रग्स या विस्फोटक न हो. इन दावों ने पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि और उसकी कूटनीतिक स्थिति पर बहस छेड़ दी है.
एक पाकिस्तानी पत्रकार सईद यूसुफजई ने वीडियो शेयर किया और कहा, "गृह मंत्री मोहसिन नकवी ब्रिटिश अधिकारियों से मिलने के लिए UK फॉरेन ऑफिस पहुंचे. सूत्रों के मुताबिक, वह शहजाद अकबर और आदिल राजा के पाकिस्तान एक्सट्रैडिशन के बारे में बातचीत करेंगे."
मोहसिन नकवी लंदन के इस दौरे पर पाकिस्तान में वांछित कुछ लोगों के प्रत्यर्पण और रेपट्रिएशन को लेकर बातचीत करने पहुंचे थे, जिनमें शहजाद अकबर और आदिल राजा जैसे नाम शामिल बताए जाते हैं. इन लोगों पर पाकिस्तान में गंभीर अपराधों, भ्रष्टाचार और सुरक्षा से जुड़े मामलों में शामिल होने के आरोप हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पोस्ट्स ने इस मामले को लेकर काफी शोर मचाया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. न तो पाकिस्तानी हाई कमीशन और न ही ब्रिटिश सरकार ने घटना पर कोई बयान दिया है. कई विश्लेषकों का कहना है कि यह तलाशी एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि ब्रिटिश फ़ॉरेन ऑफिस के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है.
फिर भी, घटना के 'अपमानजनक' बताए जा रहे पहलू को लेकर पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है. कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह घटना सच है, तो यह पाकिस्तान के मौजूदा सत्ता ढांचे और उसकी विदेश नीति की स्थिति को दर्शाती है.