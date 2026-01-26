भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर जन्नत सा नजारा... हिल स्टेशन हाउसफुल, सड़कों पर लंबा जाम

उत्तर भारत में बर्फबारी प्रचंड है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. इस बार जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दिसंबर और जनवरी का आधा महीना बीत जाने के बावजूद बहुत कम बर्फबारी हुई. लेकिन अब जब जनवरी विदा लेने को है, तो तीनों राज्यों में जमकर बर्फ गिर रही है.

इस बर्फबारी की वजह से बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि कई हिल स्टेशन हाउसफुल हो चुके हैं. पहाड़ी रास्तों पर लंबा जाम लगा है. होटलों में बुकिंग मिलना मुश्किल हो गया है. इसके बावजूद पहाड़ों पर सैलानियों की बाढ़ सी आ गई है. वहीं दूसरी ओर, बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है, जहां ठंड और ठिठुरन और बढ़ गई है.

जम्मू-कश्मीर: बर्फ से ढका धरती का स्वर्ग

कश्मीर को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता. खासकर बर्फबारी के बाद जब पहाड़ों और पेड़ों को बर्फ अपने आगोश में ले लेती है, तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है. राजौरी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है. जो सैलानी वहां पहुंच पाए हैं, वे इस नजारे को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद करना चाहते हैं.

हालांकि, कई सैलानी ऐसे भी हैं जो रास्तों में फंसे हुए हैं. ट्रैफिक जाम के कारण गाड़ियों में बैठे-बैठे लोग परेशान नजर आ रहे हैं. कुछ जगहों पर गाड़ियां बर्फ में फिसल गईं और सैलानियों को धक्का लगाकर आगे बढ़ाना पड़ा.

भारी बर्फबारी के कारण हाईवे और सड़कें जाम हो गईं, जिससे पर्यटक फंस गए (Photo: PTI)

डोडा और भदरवाह: कुदरत का सफेद श्रृंगार

डोडा में दो दिनों की लगातार बर्फबारी के बाद ऐसा लग रहा है मानो कुदरत खुद जन्नत का श्वेत श्रृंगार करने उतरी हो. पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है और हर ओर रुई जैसे सफेद पहाड़ नजर आ रहे हैं. पेड़-पौधों पर जमी बर्फ ने पूरे इलाके को बेहद खूबसूरत बना दिया है.

नदी-नाले और झरने पूरी तरह जम चुके हैं. कई जगहों पर गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है. भदरवाह में बर्फबारी के बीच सीआरपीएफ के जवानों को तिरंगा फहराते हुए देखा गया, जो इस कठिन मौसम में भी हौसले की तस्वीर पेश करता है.

भलेसा से श्रीनगर तक: जनजीवन प्रभावित

भलेसा और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरे खिले हैं, वहीं स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं. श्रीनगर में भी भारी बर्फबारी के बाद ज़ोजिला पास को दोबारा खोल दिया गया है.

किश्तवाड़ में पहाड़ियां पूरी तरह बर्फ से ढक गई हैं. लगातार बर्फ गिरने से निचले इलाकों में भी ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है. ऊपरी कश्मीर के कुपवाड़ा, शोपियां और कुलगाम जैसे इलाकों में कई फीट तक बर्फ जम चुकी है. सड़कों के बंद होने, बिजली कटने और यातायात ठप होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

उत्तराखंड: औली से मसूरी तक सैलानियों की भीड़

उत्तराखंड में भी काफी देरी से शुरू हुई बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या अचानक बढ़ गई है. औली में बर्फ गिरते ही पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है. धूप खिलने के बाद बर्फ से ढकी औली की वादियों को निहारने दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं.

औली देश ही नहीं, दुनिया भर में स्कीइंग के लिए मशहूर है. चेयर लिफ्ट, स्कीइंग और हाइकिंग का मजा लेते सैलानी हर जगह नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे मौसम लगातार करवट ले रहा है.

बर्फबारी के बाद एक आदमी अपनी बर्फ से ढकी गाड़ी को साफ करते हुए (Photo: PTI)

चकराता में भारी बर्फबारी के चलते कई दिनों से पर्यटक फंसे हुए हैं. खाने-पीने और जरूरी सुविधाओं को लेकर भी संकट गहराता जा रहा है. वहीं रुद्रप्रयाग, चौपटा और बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम सैलानियों की परेशानी बढ़ा रहा है.

मसूरी में भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है. प्रशासन सैलानियों से अपील कर रहा है कि होटल बुकिंग के बिना शहर में प्रवेश न करें. लॉन्ग वीकेंड की वजह से दिल्ली-एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की ओर निकल पड़े, लेकिन जाम ने उनकी यात्रा मुश्किल बना दी है.

देशभक्ति की तस्वीरें: बर्फ के बीच लहराया तिरंगा

भीषण बर्फबारी के बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर सियाचिन में हजारों फीट की ऊंचाई पर हमारे जवानों ने तिरंगा फहराया. वहीं केदारनाथ में, कपाट बंद होने के बावजूद, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने चार फीट जमी बर्फ पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाया.

हिमाचल प्रदेश: सौगात भी, चुनौती भी

हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी से हालात मुश्किल बने हुए हैं. कई राष्ट्रीय राजमार्ग और सैकड़ों सड़कें बंद हो चुकी हैं. बिजली और पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है. कुल्लू-मनाली और चंबा जैसे इलाकों में सैलानी रास्तों में फंसे गए.

भारी बर्फबारी के कारण हाईवे और सड़कें जाम हो गईं (Photo: PTI)

चंबा में ट्रैकिंग पर निकले दो सैलानियों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है. सेना और राहत एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.

मंडी में भारी बर्फबारी के बीच एक दूल्हा सात किलोमीटर पैदल चलकर बारात के साथ दुल्हन को लेने पहुंचा, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

मैदानी इलाकों में भी ठंड का कहर

बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी साफ नजर आ रहा है. पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड लौट आई है. न्यूनतम तापमान कई इलाकों में दो डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जिससे लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है.

