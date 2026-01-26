scorecardresearch
 
बर्फबारी देखने गए टूरिस्ट फंसे, कुल्लू से मनाली तक जाम ही जाम... तस्वीरों में देखें हाल

मनाली और कुल्लू घाटी में भारी बर्फबारी ने पर्यटन कारोबार को नई चमक तो दी है, लेकिन अव्यवस्था ने सैलानियों की मुसीबत बढ़ा दी है. जहां एक तरफ होटलों में 90 फीसदी तक बुकिंग है, वहीं दूसरी ओर जाम और बिजली-पानी की किल्लत से लोग 15 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं.

मनाली में 10 डिग्री पहुंचा तापमान (Photo: ITG)

हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू जिले में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. कुल्लू जिले में 582 बिजली ट्रांसफार्मर और 81 पेयजल योजनाएं ठप होने से बुनियादी सुविधाएं संकट में हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर जमी बर्फ की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं, जिससे पर्यटक 5 घंटे में महज 300 मीटर की दूरी तय कर पा रहे हैं. सड़कों के बंद होने की वजह से पर्यटकों को 10 से 15 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है. 

snowfall

प्रशासन ने पतलीकूहल से रांगडी तक सड़क को सिर्फ फोर-बाय-फोर वाहनों के लिए सिंगल लेन में बहाल किया है. भारी बर्फबारी के बावजूद मनाली के होटल 80 से 90 फीसदी तक बुक हैं और कई जगह 31 जनवरी तक ओवरबुकिंग की स्थिति है. 

manali

हालांकि, शून्य से 10 डिग्री नीचे के तापमान और सुविधाओं के अभाव ने पर्यटकों के उत्साह के बीच बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

'कांटों भरी' मनाली...

सैलानियों के लिए मनाली तक की राह कांटों भरी साबित हो रही है. पर्यटक विक्की के मुताबिक, जाम का आलम यह है कि वे 5 घंटे में सिर्फ 300 मीटर ही आगे बढ़ पाए हैं. वहीं, रवि और राहुल जैसे पर्यटकों को पूरी रात बस में बितानी पड़ी और वे 15 किलोमीटर पैदल चलकर मनाली पहुंचे. पर्यटकों ने अन्य लोगों को फिलहाल मनाली न आने की सलाह दी है क्योंकि और बर्फबारी होने पर हालात और भी बिगड़ सकते हैं.

manali

यह भी पढ़ें: मनाली में बर्फीली सड़क पर अचानक फिसली कार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ Video

प्रशासन के सामने चुनौती जैसी स्थिति

कुल्लू घाटी में बिजली और पानी की भारी किल्लत है. 582 ट्रांसफार्मर बंद होने से कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं. विक्की ने बताया कि भीषण ठंड के बीच बिजली न होना सबसे बड़ी समस्या है. उनका कहना है कि पर्यटकों से लिए जाने वाले शुल्क के बदले प्रशासन को बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए थीं. फिलहाल, सड़कों को पूरी तरह साफ करना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बना हुआ है क्योंकि भारी बर्फ ने कनेक्टिविटी को तोड़ दिया है.

himachal

एडवेंचर और पर्यटन को मिला बूस्ट

तमाम दिक्कतों के बावजूद कई पर्यटक -10°C तापमान में बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं. पर्यटक अंजलि और रानी के मुताबिक, उन्होंने पहली बार इतनी भारी बर्फबारी देखी है, जो उनके लिए एक शानदार एडवेंचर है.

snofall manali

होटल मालिक सुनील सेन ने बताया कि बर्फबारी से कारोबार को जबरदस्त फायदा हुआ है. होटल करीब-करीब फुल हैं और 31 जनवरी तक बुकिंग पैक है. हालांकि, ऊपरी इलाकों तक वाहनों की आवाजाही बहाल न होना अभी भी एक बड़ी बाधा है.

यह भी पढ़ें: श्रीनगर-शिमला-मनाली... हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, 5 Videos में देखें

