North India Weather Update: दिल्ली से हिमाचल तक शीतलहर का असर, स्मॉग और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी रही, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज हुआ. दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में है. पहाड़ी क्षेत्रों में शिमला में तापमान शून्य से नीचे रहने से ठंड बढ़ी है.

दिल्ली-NCR में ठंड का डबल अटैक (Photo: PTI)
उत्तर भारत में लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली रही है. कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में बना हुआ है. न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है, जिससे सुबह और रात के समय सर्दी और बढ़ गई है.

दिल्ली में ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी विकराल स्थिति में है. सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 रिकॉर्ड हुआ, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है. ठंडी हवाओं के साथ स्मॉग की परत ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है.

पहाड़ी क्षेत्रों में शिमला का तापमान शून्य से नीचे चला गया है. वहां की शांत सड़कों, धुंध से ढकी पहाड़ियों और बर्फीली हवाओं ने सर्द मौसम की गवाही दी है.

मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी. इसके अलावा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है. रांची, पटना, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, रीवा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे शहरों में ठंड बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: ठंड से अभी और ठिठुरेगी दिल्ली, 4 डिग्री पर पहुंचा पारा, कोल्ड वेव अलर्ट जारी

हालांकि, ज्यादातर राज्यों में कोहरे का असर कम देखने को मिलेगा. घना कोहरा केवल पंजाब और पूर्वोत्तर राजस्थान के कुछ इलाकों में दिखेगा. ग्वालियर और गुना में हल्का कोहरा पड़ने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है.

दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी से आ रही मौसमी प्रणाली से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. रायलसीमा, दक्षिण कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने के आसार हैं.

उत्तर भारत में ठंडी सुबहों का दौर जारी है, जबकि दक्षिण भारत में बादल और बारिश की सम्भावना बनी हुई है.

---- समाप्त ----
