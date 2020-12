जोजिला के पास नई हिल सिटी बनाने पर विचार, गडकरी ने बताया दावोस से भी खूबसूरत

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक संबोधन में बताया है कि केंद्र सरकार जोजिला के पास एक नई हिल सिटी बसाने पर विचार कर रही है. गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने इसका जिक्र किया.



नितिन गडकरी ने बताया कि जोजिला और जे-मोड़ के पास 19 किमी. का पूरा इलाका है, जो स्विट्जरलैंड के दावोस से भी खूबसूरत है. ऐसे में अगले सोमवार को वो एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें इस पूरे इलाके को हिल सिटी की तरह डेवलेप करने पर चर्चा की जाएगी.

There is a 19-km area between Zoji La and Z-Morh that is more beautiful than Switzerland's Davos. We are planning to make a new hill city there with resorts, hotels and conference halls: Union Minister of Road Transport & Highways Nitin Gadkari #Ladakh



