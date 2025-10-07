आज ही पहली बार सीएम बने थे मोदी, शेयर की 25 साल पुरानी फोटो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने राजनीतिक जीवन के एक अहम पड़ाव पर भावुक संदेश साझा किया. उन्होंने कहा कि 2001 में आज ही के दिन उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, और अब वे सरकार के मुखिया के रूप में जनता की सेवा के अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं.

मोदी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा, '2001 में आज ही के दिन मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. आज मैंने सरकार के मुखिया के रूप में ईश्वर रूपी जनता-जनार्दन की सेवा करने के अपने 25वें वर्ष में प्रवेश किया है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सिद्धि मुझे भारत की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है.'

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इन वर्षों में हर एक दिन और हर एक क्षण उन्होंने देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके विकास के लिए समर्पित भाव से काम करने का प्रयास किया है. उन्होंने जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा, 'यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी लोगों का निरंतर स्नेह मिला है.'

2001 से सत्ता में हैं पीएम मोदी

गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने. तब से लेकर अब तक वे लगातार सत्ता में हैं. यानी दो दशक से अधिक समय से सरकार के मुखिया के रूप में कार्य कर रहे हैं.

बता दें कि मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान गुजरात में विकास, उद्योग, बुनियादी ढांचे और डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया. राज्य में उनकी नीतियों ने विकास मॉडल और निवेश आकर्षित करने की क्षमता के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई.

चर्चा में रहा मोदी का गुजरात मॉडल

मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर खूब हुई. बिजली, सड़क, उद्योग और डिजिटल गवर्नेंस में उनके प्रयासों को विशेष सराहना मिली. इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की राह भी तैयार की, जिसके बाद 2014 में वे पूरे देश के प्रधानमंत्री बने.

