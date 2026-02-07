scorecardresearch
 
BMC में BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिला डिप्टी मेयर का पद

मुंबई महानगरपालिका के मेयर पद के लिए बीजेपी ने गहतकोपर की पार्षद रितु तावड़े को उम्मीदवार घोषित किया है. वहीं डिप्टी मेयर पद पर शिंदे शिवसेना की ओर से संजय घाडी का नाम सामने आया है. महायुति गठबंधन के इस फैसले को बीएमसी में संतुलन और विकास एजेंडा आगे बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

बाएं- संजय घाडी, दाएं- ऋतु तावड़े (Photo- ITG)
मुंबई महानगरपालिका के मेयर पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी ने गहतकोपर की वरिष्ठ पार्षद रितु तावड़े को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है. समिति नेता अमित साटम ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद उनके नाम पर मुहर लगी. तावड़े तीन बार गहतकोपर से पार्षद चुनी जा चुकी हैं और शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं. पार्टी को उम्मीद है कि उनके अनुभव से बीएमसी की व्यवस्था और मजबूत होगी.

रितु तावड़े लंबे समय से स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रही हैं. पूर्वी मुंबई के विकास, स्कूलों की बेहतरी और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर उनका काम प्रमुखता से सामने आता रहा है. गहतकोपर क्षेत्र में लगातार चुनावी सफलता ने उन्हें एक मजबूत स्थानीय चेहरा बनाया है.

यह भी पढ़ें: BMC में शिंदे का 'पावर गेम', NCP के दोनों गुटों के पार्षदों ने थामा शिवसेना का हाथ

महायुति गठबंधन के तहत बीजेपी का यह फैसला मेयर पद पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

दूसरी ओर डिप्टी मेयर पद को लेकर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का दावा बरकरार है. दहिसर के पार्षद संजय घाडी इस पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. लगभग 1.25 साल के कार्यकाल में उनसे बीएमसी के प्रशासनिक कामकाज को गति देने की उम्मीद जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: BMC चुनाव: हार के बाद अपनों पर बरसे BJP विधायक, पार्टी नेतृत्व से की 'भीतरघात' की शिकायत

राजनीतिक हलकों में इसे मुंबई की करीब 2.20 करोड़ आबादी से जुड़े फैसलों के लिए अहम माना जा रहा है. महायुति सरकार के तहत सड़कों, जल आपूर्ति, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर फोकस बढ़ने की बात कही जा रही है.

रितु तावड़े और संजय घाड़ी की जोड़ी को अनुभव और ऊर्जा का मिश्रण बताते हुए समर्थक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जता रहे हैं.

---- समाप्त ----
