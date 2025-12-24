23 हजार फीट की ऊंचाई पर अचानक बिगड़ी तबीयत... फ्लाइट में मेवात के शख्स की राजस्थान के नर्स ने बचाई जान

जेद्दा से दिल्ली आ रही एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में समय पर की गई मदद से एक यात्री की जान बच गई. यह घटना फ्लाइट नंबर एसवी 0758 की है, जो जेद्दा से दिल्ली की ओर जा रही थी. फ्लाइट में सवार मेवात निवासी शहजाद अहमद की उड़ान के कुछ देर बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई.

और पढ़ें

पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में करीब 23 हजार फीट की ऊंचाई पर शहजाद को सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी. स्थिति को देखते हुए फ्लाइट में हड़कंप मच गया.

यह भी पढ़ें: प्लेन में चूहे का आतंक... ऐसा हंगामा कि बीच में ही रद्द करनी पड़ी फ्लाइट, वीडियो वायरल

इसी दौरान फ्लाइट में मौजूद राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले पुरुष नर्स तनवीर खान ने तुरंत मदद के लिए आगे आकर मोर्चा संभाला.

तनवीर खान उसी फ्लाइट से उमराह यात्रा पूरी कर लौट रहे थे. उन्होंने अपनी मेडिकल जानकारी और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए शहजाद को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया. समय पर मिले इलाज से शहजाद की हालत में सुधार हुआ और उनकी जान बच गई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली से मुंबई जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, वापस लौटा विमान

Advertisement

फ्लाइट स्टाफ ने भी तनवीर खान के इस मानवीय प्रयास की सराहना की और उनका आभार जताया. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तनवीर द्वारा दी गई मदद को देखा जा सकता है.

---- समाप्त ----