scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

23 हजार फीट की ऊंचाई पर अचानक बिगड़ी तबीयत... फ्लाइट में मेवात के शख्स की राजस्थान के नर्स ने बचाई जान

जेद्दा से दिल्ली आ रही फ्लाइट में एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई. पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में 23 हजार फीट की ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत होने पर राजस्थान के एक नर्स ने तुरंत इलाज कर उसकी जान बचा ली. समय पर की गई इस मदद की फ्लाइट स्टाफ ने भी सराहना की.

Advertisement
X
फ्लाइट में शख्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई. (सांकेतिक तस्वीर)
फ्लाइट में शख्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई. (सांकेतिक तस्वीर)

जेद्दा से दिल्ली आ रही एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में समय पर की गई मदद से एक यात्री की जान बच गई. यह घटना फ्लाइट नंबर एसवी 0758 की है, जो जेद्दा से दिल्ली की ओर जा रही थी. फ्लाइट में सवार मेवात निवासी शहजाद अहमद की उड़ान के कुछ देर बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई.

पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में करीब 23 हजार फीट की ऊंचाई पर शहजाद को सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी. स्थिति को देखते हुए फ्लाइट में हड़कंप मच गया.

यह भी पढ़ें: प्लेन में चूहे का आतंक... ऐसा हंगामा कि बीच में ही रद्द करनी पड़ी फ्लाइट, वीडियो वायरल

सम्बंधित ख़बरें

Desert Camel in Snow
रेगिस्तान के ऊंट बर्फ में... क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है?
Saudi Arabia, Asim munir
पहले डिफेंस पैक्ट और अब मुनीर को सर्वोच्च सम्मान! क्राउन प्रिंस PAK पर इतने मेहरबान क्यों है?
Snowfall transforms rugged desert mountains in northern Saudi Arabia
बर्फ की सफेद चादर में लिपटे सऊदी अरब के रेगिस्तानी पहाड़, VIDEO
सऊदी अरब या स्विट्जरलैंड! बर्फबारी देख लोग बोले- कुदरत का करिश्मा है या AI का धोखा
Saudi ने 56 हजार पाकिस्तानी भिखारी निकाले, जानें...

इसी दौरान फ्लाइट में मौजूद राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले पुरुष नर्स तनवीर खान ने तुरंत मदद के लिए आगे आकर मोर्चा संभाला.

तनवीर खान उसी फ्लाइट से उमराह यात्रा पूरी कर लौट रहे थे. उन्होंने अपनी मेडिकल जानकारी और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए शहजाद को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया. समय पर मिले इलाज से शहजाद की हालत में सुधार हुआ और उनकी जान बच गई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली से मुंबई जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, वापस लौटा विमान

Advertisement

फ्लाइट स्टाफ ने भी तनवीर खान के इस मानवीय प्रयास की सराहना की और उनका आभार जताया. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तनवीर द्वारा दी गई मदद को देखा जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement