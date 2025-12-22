दिल्ली से मुंबई जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, वापस लौटा विमान

दिल्ली से मुंबई जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI 887 को टेकऑफ के कुछ देर बाद तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटना पड़ा. प्राप्त जानकारी के अनुसार, विमान की दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है और सभी यात्री तथा क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. फिलहाल विमान की जरूरी जांच चल रही है. एअर इंडिया ने यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है.

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी में कहा, '22 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट AI887 का संचालन कर रहे क्रू ने टेकऑफ के तुरंत बाद तकनीकी समस्या के कारण मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया) के अनुसार दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया. विमान दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतरा और सभी यात्रियों तथा क्रू मेंबर्स को उतार लिया गया है. इस अप्रत्याशित स्थिति से हुई असुविधा के लिए एयर इंडिया खेद प्रकट करती है.'

यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

प्रवक्ता ने अपने बयान में आगे कहा, 'विमान की आवश्यक जांच की जा रही है, ताकि खराबी के कारणों का पता लगाया जा सके. दिल्ली में मौजूद एअर इंडिया की ग्राउंड टीम फंसे हुए यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान कर रही है और कंपनी ने यात्रियों को जल्द से जल्द मुंबई पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.'

