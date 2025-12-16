प्लेन में चूहे का आतंक... ऐसा हंगामा कि बीच में ही रद्द करनी पड़ी फ्लाइट, वीडियो वायरल

प्लेन में एक चूहे के छिपकर यात्रा करने के कारण यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया. लोगों को असहज महसूस होने पर विमान को बीच रास्ते में रोक दिया गया और वह अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंच सका. विमान जब समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था, उस समय एक चूहा केबिन में रेंगता हुआ देखा गया.
केबिन में चहलकदमी कर रहे बड़े से चूहे की लोगों ने वीडियो भी बना ली और अब यह वायरल हो रहा है. कैरिबियन जाने वाली केएलएम की एक फ्लाइट के केबिन में एक चूहे को इधर-उधर भागते हुए देखकर यात्री असहज महसूस करने लगे.
विमान में चूहा देखते ही चिल्लाने लगे यात्री
यह चूहा यात्री पर्दे की रेलिंग के ऊपर रेंगता हुआ और ऊपर के डिब्बों और स्टोर यूनिट पर कूदता हुआ देखा गया. इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में चूहे को रेलिंग पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है, जबकि यात्री घृणा से चिल्ला रहे हैं.
एम्स्टर्डम से बोनायर जा रहा था विमान
यह विमान 10 दिसंबर को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से अरूबा के लिए उड़ान भरने वाला था और फिर वहां से बोनायर द्वीप के लिए रवाना होने वाला था. चूहा देखे जाने के बाद विमान को अरूबा से आगे नहीं जाने दिया गया. बोनायर जाने या एम्स्टर्डम लौटने के लिए उड़ान भरने का इंतजार कर रहे 250 से अधिक यात्रियों को बताया गया कि विमान को उड़ान भरने से रोक दिया गया है और फ्लाइट रद्द कर दी गई है.
बीच रास्ते रोकनी पड़ी यात्रा, रद्द कर दी गई फ्लाइट
केएलएम के एक प्रवक्ता ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि यह एक असाधारण घटना थी. हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और भलाई हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसीलिए हमने 10 दिसंबर को अरूबा से बोनायर होते हुए फिर से एम्स्टर्डम जाने वाली उड़ान रद्द कर दी थी, ताकि विमान को दोबारा सेवा में लाने से पहले उसकी पूरी तरह से सफाई की जा सके.
प्रभावित यात्रियों को रात भर ठहरने की सुविधा दी गई. वहीं एयरलाइन ने वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था करने का भी प्रयास किया. जब एयरलाइन के प्रवक्ता से पूछा गया कि चूहा विमान में कैसे घुसा , तो उन्होंने डच मीडिया नेटवर्क आरटीएल न्यूज को बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है.
जब विमान समुद्र के ऊपर था, तब दिखा ये जीव
प्रवक्ता ने बताया कि चूहा समुद्र के ऊपर मिला. यात्रियों के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें यह सब देखना पड़ा. प्रवक्ता ने आगे कहा कि पायलट के पास उड़ान को सामान्य रूप से जारी रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था. क्योंकि विमान में जब चूहे होने का पता चला तो वह समुद्र के ऊपर था. इसलिए इसे अरूबा की ओर आगे बढ़ाने के अलावा पायलट के पास कोई चारा नहीं था.
एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि इस दौरान यात्री शांत रहे और कर्मचारियों ने जानवर पर कड़ी नजर रखी. जानवर खाने के पास भी नहीं आया. हालांकि यह दुर्लभ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के अनचाहे यात्री पहले किसी विमान में सवार नहीं हो पाएं हैं.
कानपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में भी दिखा था चूहा
सितंबर में, कानपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब यात्रियों ने केबिन के अंदर एक चूहे को कूदते हुए देखा था. उड़ान भरने से पहले ही चूहा दिख गया था, इसलिए चालक दल ने सभी 140 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके कारण उड़ान में तीन घंटे की देरी हुई थी.