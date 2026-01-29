scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मंत्री जी, जब जवाब दें तब जेब में...', स्पीकर ओम बिरला ने दी नसीहत, वेणुगोपाल पर भी भड़के

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आसन से सांसदों को लंबी बातचीत के लिए टोका और नसीहत दी कि ऐसा करना हो तो बाहर चले जाएं. वह एक प्रश्न का जवाब दे रहे मंत्री दुर्गादास उइके को भी टोका.

Advertisement
X
मंत्री दुर्गादास उइको पर भड़के स्पीकर (Photo: Screengrab)
मंत्री दुर्गादास उइको पर भड़के स्पीकर (Photo: Screengrab)

लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान स्पीकर ओम बिरला सांसदों के आपस में बात करने को लेकर भड़क गए. स्पीकर ने कहा कि आज देख रहा हूं कि माननीय सदस्य से आपस में लंबी-लंबी बातें करने में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह सदन इसके लिए नहीं है. एक-दो बातें हों तो ठीक है. अगर लंबी चर्चा करनी हो आपस में, तो कृपया बाहर चले जाएं. बाहर जाकर करें.

स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को हिदायत देते हुए कहा कि अब अगर कोई आपस में लंबी चर्चा करता दिखा, तो उसका नाम लेकर बोलूंगा. उन्होंने कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल का नाम भी ले लिया. स्पीकर ने कहा कि माननीय सदस्य केसी वेणुगोपाल जी, आपको लंबी चर्चा करनी हो तो बाहर जाकर करें. उन्होंने इसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रखी. 

यह भी पढ़ें: लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रश्नकाल के बाद किया टेबल

सम्बंधित ख़बरें

Om Birla
'अजित पवार का जीवन जनता के लिए समर्पित...', लोकसभा में स्पीकर ने निधन पर जताया शोक
India celebrates 77th republic day with grandeur in Delhi
गणतंत्र दिवस: ओम बिरला ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा, Video
Budget 2026 On Sunday
हो गया कन्फर्म... लोकसभा अध्यक्ष बोले- रविवार के दिन ही पेश होगा देश का बजट
members are sent to discuss not to throw papers
'जी राम जी' बिल को लोकसभा में मंजूरी, विपक्ष ने फाड़े कागज
संसद में ई-सिगरेट विवाद के बीच TMC सांसद कीर्ति आज़ाद पर लगे गंभीर आरोप (Photo: ITG)
वेपिंग कितना बड़ा गुनाह... कीर्ति आजाद के कथित ई-सिगरेट पीने को लेकर क्‍या हैं आरोप-प्रत्यारोप

स्पीकर ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्यमंत्री दुर्गादास उइके को भी टोका. दुर्गादास उइके आदिवासी समाज को लेकर बन्नालाल रावत के प्रश्न का जवाब दे रहे थे. इस दौरान वह प्रश्न का जवाब पढ़ते समय एक हाथ अपनी जेब में रखे हुए थे. स्पीकर ओम बिरला ने इसे लेकर दुर्गादास उइके को भी टोक दिया. स्पीकर ने कहा कि मंत्री जी, जवाब देते समय जेब में हाथ मत डाला करो. इसके बाद मंत्री ने जेब से हाथ निकालकर जवाब पूरा किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'अजित पवार का जीवन जनता के लिए समर्पित...', लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने निधन पर जताया शोक

स्पीकर ने उइके को एक बार और टोका. उन्होंने कहा कि आप इतना बता दो कि गांव के लिए योजना बनाई है या नहीं. इससे पहले, स्पीकर ने प्रश्नकाल को लेकर सदस्यों से कहा कि 20 प्रश्न निकलते हैं और हमारी कोशिश है कि सभी प्रश्नों का मंत्री संक्षिप्त विवरण के साथ जवाब दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement