'अजित पवार का जीवन जनता के लिए समर्पित...', लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने निधन पर जताया शोक

स्पीकर ओम बिरला ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन सदन में अजित पवार के निधन की सूचना देते हुए कहा कि वह बारामती से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे. वह छह बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे. अजित पवार ने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट और राज्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दीं. वे आठ बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे. अजित पवार अभी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री थे.
उन्होंने कहा कि अजित पवार ने अपने सामाजिक जीवन में लंबे समय तक महाराष्ट्र और देश की सेवाएं कीं. उनका जीवन हमेशा जनता के लिए समर्पित रहा. स्पीकर ने सदन को यह जानकारी दी कि अजित पवार का निधन आज एक विमान दुर्घटना में बारामती में हुआ. उन्होंने सदन में लोकसभा के पांच पूर्व सदस्यों के निधन की भी सूचना दी.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में अजित पवार के साथ ही पांच अन्य पूर्व सदस्यों के निधन की भी सूचना दी. उन्होंने शालिनी पाटिल के निधन की सूचना देते हुए कहा कि वह महाराष्ट्र की सांगली सीट से सातवीं लोकसभा की सदस्य थीं. वह दो कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहीं.
स्पीकर ने पांच अन्य पूर्व सांसदों के निधन की भी दी सूचना
स्पीकर ने यह जानकारी दी कि शालिनी पाटिल का निधन 20 दिसंबर 2025 को 92 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ. स्पीकर ने राजस्थान के नागौर से 11वीं लोकसभा के सदस्य रहे भानुप्रकाश मिर्धा, असम के कोकराझार से पूर्व सांसद सत्येंद्रनाथ ब्रह्म चौधरी, पुणे से 11वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे सुरेश कलमाड़ी के निधन की सूचना भी सदन में दी.
स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि असम के सिल्चर से पूर्व सांसद कवींद्र पुरकायस्थ का भी निधन हो गया है. पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. इससे पहले, राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया. बजट सत्र की शुर