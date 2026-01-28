scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अजित पवार का जीवन जनता के लिए समर्पित...', लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने निधन पर जताया शोक

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है. संसद के बजट सत्र के पहले दिन स्पीकर ओम बिरला ने सदन में अजित पवार के निधन की सूचना दी.

Advertisement
X
स्पीकर ओम बिरला ने सदन में दी अजित पवार के निधन की सूचना (Photo: Screengrab)
स्पीकर ओम बिरला ने सदन में दी अजित पवार के निधन की सूचना (Photo: Screengrab)

स्पीकर ओम बिरला ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन सदन में अजित पवार के निधन की सूचना देते हुए कहा कि वह बारामती से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे. वह छह बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे. अजित पवार ने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट और राज्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दीं. वे आठ बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे. अजित पवार अभी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री थे.

उन्होंने कहा कि अजित पवार ने अपने सामाजिक जीवन में लंबे समय तक महाराष्ट्र और देश की सेवाएं कीं. उनका जीवन हमेशा जनता के लिए समर्पित रहा. स्पीकर ने सदन को यह जानकारी दी कि अजित पवार का निधन आज एक विमान दुर्घटना में बारामती में हुआ. उन्होंने सदन में लोकसभा के पांच पूर्व सदस्यों के निधन की भी सूचना दी. 

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में अजित पवार के साथ ही पांच अन्य पूर्व सदस्यों के निधन की भी सूचना दी. उन्होंने शालिनी पाटिल के निधन की सूचना देते हुए कहा कि वह महाराष्ट्र की सांगली सीट से सातवीं लोकसभा की सदस्य थीं. वह दो कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहीं.

सम्बंधित ख़बरें

Ajit Pawar’s life, much like a screenplay, was defined by ambition, reversals and sharp turns. The most dramatic of them all unfolded in late 2019.
सिर्फ 800 मीटर की विजिबिलिटी... अजित पवार के लिए मौसम कैसे साबित हुआ जानलेवा
सियासत को 'लाइट' और 'लाफ्टर' बनाते रहने वाले अजित दादा पवार!
कमर्शियल एविएशन में तेज़ी से आगे बढ़ रहीं सांभवी पाठक, अजित पवार का चार्टर उड़ाने वाली पायलट
अजित का चार्टर उड़ाने वाली पायलट शांभवी कौन थीं? जानें- ट्रेनिंग से कॉकपिट तक का सफर
deputy cm ajit pawar maharashtra political strength
महाराष्ट्र राजनीति: कितना मायने रखता है अजित पवार का होना और ना होना?
उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी ने की जांच की मांग.
'अजित पवार विमान हादसे की जांच हो, SC करे निगरानी', ममता बनर्जी बोलीं

यह भी पढ़ें: घना कोहरा, लो विजिबलिटी और... अजित पवार के प्लेन की लैंडिंग के वक्त क्या मंजर था

Advertisement

स्पीकर ने पांच अन्य पूर्व सांसदों के निधन की भी दी सूचना

स्पीकर ने यह जानकारी दी कि शालिनी पाटिल का निधन 20 दिसंबर 2025 को 92 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ. स्पीकर ने राजस्थान के नागौर से 11वीं लोकसभा के सदस्य रहे भानुप्रकाश मिर्धा, असम के कोकराझार से पूर्व सांसद सत्येंद्रनाथ ब्रह्म चौधरी, पुणे से 11वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे सुरेश कलमाड़ी के निधन की सूचना भी सदन में दी.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 800 मीटर की विजिबिलिटी... जनसभा के लिए निकले अजित पवार के लिए मौसम कैसे साबित हुई जानलेवा

स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि असम के सिल्चर से पूर्व सांसद कवींद्र पुरकायस्थ का भी निधन हो गया है. पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. इससे पहले, राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया. बजट सत्र की शुर
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement