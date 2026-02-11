4 साल की बच्ची का अपहरण, AI की मदद से हुई आरोपी की पहचान, रेलवे स्टेशन से दबोचा गया

केरल के वायनाड में चार साल की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. मंथनवाड़ी पुलिस ने इस मामले में 25 वर्षीय आरोपी चप्पली जिहास को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि बच्ची को कुछ दिन पहले अगवा किया गया था. बाद में स्थानीय लोगों ने उसे सुनसान जगह पर लावारिस हालत में पाया. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है.

एजेंसी के अनुसार, 7 फरवरी को बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी, तभी आरोपी उसे मंथनवाड़ी के पुलिक्काड इलाके से स्कूटर पर बैठाकर ले गया. इसके बाद वह बच्ची को करीब आठ किलोमीटर दूर तरुवाना इलाके में छोड़कर फरार हो गया. रात करीब 9 बजे स्थानीय निवासियों ने बच्ची को अकेले भटकते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को सुरक्षित परिजनों के पास पहुंचा दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर जांच शुरू की. इलाके के कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. एक फुटेज में आरोपी बच्ची को स्कूटर पर ले जाते दिखा, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था. इसके बाद पुलिस ने एआई तकनीक की मदद से तस्वीरों को बेहतर किया और संदिग्ध की पहचान की. पहचान के आधार पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया.

जांच में सामने आया कि आरोपी जिहास पहले भी कई मामलों में आरोपी रह चुका है, जिनमें गांजा से जुड़ा एक मामला भी शामिल है. पुलिस के मुताबिक, वह बेंगलुरु में काम करता है और बीच-बीच में इलाके में आकर चोरी की नीयत से घूमता था. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि उसका मकसद बच्ची के गहने चोरी करना था. उसने बच्ची के कान की बालियां निकालने की कोशिश की, लेकिन बच्ची के रोने पर घबराकर उसे छोड़कर भाग गया.

तकनीकी साक्ष्यों और मूवमेंट ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस ने आरोपी को कोझिकोड रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने कहा है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

