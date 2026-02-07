प्रयागराज में नाबालिग लड़की को किया किडनैप, फिर IVF सेंटर में ले जाकर निकलवा दिया अंडाणु

प्रयागराज में नाबालिग लड़की का अपहरण कर आईवीएफ सेंटर में ओवा एक्सट्रैक्शन (अंडाणु चुराने) कराने का सनसनीखेज सामने आया है. मामला प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के गंगानगर जोन के फाफामऊ थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पूरी साजिश में शामिल 4 महिलाओं और एक पुरुष समेत 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस चारों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है.

जबरन कराया गया ओवा एक्सट्रैक्शन

डीसीपी गंगानगर जोन कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक फाफामऊ थाने में अनीता गौतम पत्नी लव कुश गौतम ने तहरीर दी थी. जिसमें उसने करेली निवासी पलक हेला और उसकी मां रिंकी हेला पर अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरण कर जबरन बहला फुसलाकर इंदिरा आईवीएफ सेंटर में अवैध रूप से ओवा एक्सट्रैक्शन कराने का आरोप लगाया था. इस तहरीर के आधार पर फाफामऊ थाने में शुक्रवार 6 फरवरी को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.

डीसीपी गंगानगर जोन के मुताबिक पुलिस की जांच पड़ताल में यह भी पता लगा है कि पीड़िता की मां द्वारा 3 फरवरी को उसे वन स्टाफ सेंटर में दाखिल कराया गया था. जहां से उसने सीडब्ल्यूसी यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष बयान दर्ज कराया था. नाबालिग पीड़िता ने पलक हेला के साथ इंदिरा आईवीएफ में जाकर ओवा एक्सट्रैक्शन कराना स्वीकार किया. इसके साथ ही पीड़िता ने यह भी बताया था कि ओवा एक्सट्रैक्शन के बाद उसकी मां द्वारा उसे परेशान किया गया था और घर से निकाल दिया गया था. जांच में यह भी पता चला है कि नाबालिग पीड़िता पलक हेला के साथ शादी ब्याह के आयोजनों में वेट्रेस के रूप में काम करती थी.

इसके साथ ही पलक और उसकी मां रिंकी ने नाबालिग पीड़िता को पैसे का प्रलोभन देकर आईवीएफ डोनर के लिए तैयार किया था. इसके बाद उसे बहला फुसलाकर सीमा भारतीया पत्नी दिलीप भारतीया के पास लेकर जाया गया. जहां पर सीमा भारतीया के बेटे हिमांशु भारतीया से फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया गया. इसमें नाबालिग पीड़िता को विवाहित और बालिग दिखाया गया. सीमा भारतीया द्वारा नाबालिग पीड़िता को इंदिरा आईवीएफ की रजिस्टर्ड एजेंट कल्पना भारतीया के पास ले जाया गया.

आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस

कल्पना भारतीया द्वारा नाबालिग पीड़िता का कंसेंट एफीडेविट तैयार कराया गया. इसके बाद 20 जनवरी 2026 को इंदिरा आईवीएफ पर फर्जी कागजात के आधार पर ओवा एक्सट्रैक्शन कराया गया था. इस मामले में जांच में आए तथ्यों के आधार पर फाफामऊ थाना पुलिस ने पलक हेला, उसकी मां रिंकी हेला, सीमा भारतीया उसके बेटे हिमांशु भारतीया और कल्पना भारतीया को फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने और नाबालिग को फर्जी बालिग दर्शाते हुए अवैध ओवा एक्सट्रैक्शन कराने को लेकर हिरासत में लिया गया है.

हिरासत में लिए गए आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है. इसमें शामिल आरोपियों के अन्य सहयोगियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है. हिरासत में लिए गए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही साक्ष्यों के क्रम में गुणदोष के आधार पर विवेचना और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.



