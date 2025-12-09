IndiGo पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, DGCA ने विंटर शेड्यूल की 5% उड़ानें कम करने का दिया आदेश

IndiGo एयरलाइन में चल रहे बड़े परिचालन संकट के बीच, नागर विमानन मंत्रालय (MoCA) ने एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. मंत्रालय ने IndiGo के विंटर शेड्यूल में दी गई वृद्धि को कम करते हुए उसकी 5% उड़ानों को घटाने का निर्देश दिया है.

दरअसल, IndiGo को विंटर शेड्यूल के तहत 6% उड़ानें बढ़ाने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, पायलटों के ड्यूटी नियमों में बदलाव के कारण बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने और परिचालन में व्यवधान को देखते हुए मंत्रालय ने यह फैसला लिया.

DGCA का सख्त आदेश

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने IndiGo को सख्त आदेश दिया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि एयरलाइन ने इन शेड्यूल को कुशलतापूर्वक संचालित करने की क्षमता प्रदर्शित नहीं की है.

DGCA ने निर्देश देते हुए कहा, "इसलिए, IndiGo को सभी सेक्टरों में, विशेष रूप से उच्च मांग (High-demand) और High-frequency वाली उड़ानों पर, और किसी सेक्टर में IndiGo द्वारा सिंगल-फ्लाइट परिचालन से बचने के लिए, शेड्यूल को 5% तक कम करने का निर्देश दिया जाता है."

DGCA ने IndiGo को 10 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे तक एक संशोधित उड़ान शेड्यूल प्रस्तुत करने के लिए कहा है. सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट है कि वह IndiGo के हालिया बड़े व्यवधानों को बर्दाश्त नहीं करेगी, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई थी.

