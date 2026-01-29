scorecardresearch
 
MOTN: कांग्रेस को 62% ने बताया INDIA ब्लॉक की कमजोर कड़ी, लेकिन सर्वे में अगुवाई के लिए राहुल गांधी पहली पसंद

इंडिया टुडे और सी वोटर की ओर से जारी मूड ऑफ द नेशन सर्वे में INDIA ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर लोगों की पसंद सामने आई है. जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार, 29 फीसदी लोगों ने राहुल गांधी को गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त बताया. ममता बनर्जी को 7 फीसदी, जबकि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को 6-6 फीसदी समर्थन मिला.

राहुल गांधी फिर बने INDIA ब्लॉक नेतृत्व की पहली पसंद (Photo: ITG/ PTI)
राहुल गांधी फिर बने INDIA ब्लॉक नेतृत्व की पहली पसंद (Photo: ITG/ PTI)

देश के सबसे प्रख्यात और भरोसेमंद 'मूड ऑफ द नेशन' (MOTN) सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं. यह सर्वे इंडिया टुडे और सी-वोटर की ओर से देश का मिज़ाज जाने के लिए किया गया. सर्वे में INDIA ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर लोगों की पसंद सामने आई है. ये सर्वे 8 दिसंबर 2025 से लेकर 21 जनवरी 2026 तक गई और इसका सैंपल साइज 36 हज़ार से अधिक है. यह सर्वे भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य समझने के लिए की गई है. 

इंडिया टुडे–सी वोटर के 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे में लोगों से पूछा गया कि इंडिया ब्लॉक गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन हैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव? इस पर जनवरी 2026 के अनुसार, 29 फीसदी लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी रही. ममता बनर्जी सात फीसदी के साथ दूसरे नंबर पर. वहीं अरविंद केजरीवाल छह के साथ तीसरे और अखिलेश यादव छह फीसदी के साथ चौथे नंबर पर. 

हालांकि, मूड ऑफ द नेशन सर्वे के पुराने आंकड़ों को देखें तो लोगों के सोच में बीते तीन-चार सालों में इंडिया लॉक गठबंधन के नेतृत्व को लेकर पसंद कुछ ज्यादा बदली नहीं है. 

सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो, अगस्त 2025 में जब यही सवाल लोगों से पूछा गया था तब भी राहुल लोगों की पहली पसंद थे. उन्हें 28 फीसदी लोगों ने गठबंधन के नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त बताया था. राहुल के बाद ममता, फिर अरविंद और आख़िर में अखिलेश.

हालांकि, अगर अगस्त 2023 के आंकड़ों पर ध्यान दें तो आंकड़ों में काफी बदलाव नज़र आता है. 2023 में राहुल को 24 फीसदी, ममता को 15 फीसदी, अरविंद केजरीवाल को 15 फीसदी और अखिलेश यादव को पांच फीसदी लोगों ने उपयुक्त माना था. 

आंकड़े साफ दर्शा रहे हैं कि राहुल के मुकाबले ममता, केजरीवाल और अखिलेश को लोग अब गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं मानते.

नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा रहा?

'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे  के दौरान लोगों से जनवरी 2026 में पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा रहा. इस पर उनका पिछले साल के हिसाब से थोड़ी रेटिंग गिरी है.

अगस्त 2025

  • आउटस्टैंडिंग – 28%
  • अच्छा – 22%
  • औसत – 16%
  • खराब – 15%
  • बहुत खराब – 12%

जनवरी 2026

  • आउटस्टैंडिंग – 24%
  • अच्छा – 20%
  • औसत – 18%
  • खराब – 17%
  • बहुत खराब – 14%

कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व - कौन सबसे उपयुक्त?

हाल के दिनों में राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर काफी चर्चाएं चल रहीं थी. राहुल के साथ-साथ प्रियंका गांधी का नाम भी उभर के आने लगा. आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो अब अगस्त 2023 के मुकाबले अब जनवरी 2026 में प्रियंका को थोड़ा ज्यादा पार्टी के नेतृत्व के लिए उपयुक्त मानते हैं. 

जनवरी 2023

  • राहुल गांधी – 26%
  • प्रियंका गांधी – 8%

अगस्त 2023

  • राहुल गांधी – 32%
  • प्रियंका गांधी – 9%



अगस्त 2024

  • राहुल गांधी – 49%
  • प्रियंका गांधी – 6%

अगस्त 2025

  • राहुल गांधी – 38%
  • प्रियंका गांधी – 7%

जनवरी 2026

  • राहुल गांधी – 36%
  • प्रियंका गांधी – 9%

क्या INDIA ब्लॉक की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है?

सर्वे में जब लोगों को पूछा गया कि INDIA ब्लॉक की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है? इस पर लोगों की राय साफ़ दिखी. 40 फीसदी लोगों ने माना कि कांग्रेस कमजोर कड़ी है. वहीं, 22 फीसदी लोगों ने कहा कि कुछ हद तक. 12 फीसदी ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है. 17 फीसदी लोगों का कहना है बिल्कुल नहीं.

